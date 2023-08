Así responde Rubiales a la polémica desatada por su beso a Jenni Hermoso: "No estamos para gilipolleces"

Fue la nota más discordante de un día para la felicidad de todo un país por el éxito del fútbol femenino español. El presidente del fútbol español, Luis Rubiales, protagonizó una polémica e incómoda escena durante la entrega de trofeos en el césped de Sidney, donde plantó un beso en la boca a Jenni Hermoso a modo de celebración.

Las reacciones no se hicieron esperar... y las críticas tampoco. La futbolista, cazada durante un directo en las redes sociales, reconoció que no le había gustado. Un poco más tarde, y ya en declaraciones a la agencia EFE le quitaba hierro: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento".

La respuesta del presidente de la Federación Española de Fútbol fue mucho más contundente y áspera: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad -declaró a Juanma Castaño en Tiempo de Juego-. Es un pico de dos amigos celebrando algo... no estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo... no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo... Es una cosas sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas. Vamos a hacer caso a los que no son tontos... Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello..."