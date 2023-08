El emotivo discurso de Irene Paredes antes de la final del Mundial: "Crecimos pensando que el fútbol no era nuestro lugar"

Solo ellas saben lo difícil que ha sido el camino hasta la final del Mundial. No solo en la competición más importante y prestigiosa en el fútbol, sino en su carrera deportiva. Porque el fútbol femenino ha tenido que romper muchas barreras para llegar a donde está hoy. Y de eso es muy consciente Irene Paredes.

"La mayoría de las que estamos aquí hemos crecido pensando que no era nuestro lugar, que el fútbol era un lugar que no te pertenecía, que te han puesto pegas, que te han puesto los peores horarios, que te ha entrenado gente que casi no estaba preparada para ello", ha narrado la defensa de la selección española en la previa de la final ante Inglaterra.

La culé ha explicado que "a medida que han pasado los años, hemos subido de nivel" porque "se nos han dado esas condiciones, pero sabemos que en el fútbol amateur todavía no pasa". Por eso, ha celebrado que si este logro de la Roja "sirve para que sepan que es posible, que este lugar también es nuestro, que se puede jugar una final de Mundial y que somos sus referentes, pues eso también es historia y nos hace verdaderamente felices".

Respecto a su experiencia personal, Paredes ha confesado que "durante toda mi carrera, al no haber tenido referentes, he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y porque se me han ido abriendo puertas", aunque "una vez que llegas a la élite y ves que eres capaz de esto, ves adónde quieres llegar, los partidos que quieres jugar y trabajas mucho".

"No siempre te llegan estas oportunidades y el equipo lo viene haciendo muy bien. Tenemos la oportunidad de jugar una final de un Mundial, que se dice fácil, pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que es momento de disfrutarlo y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora", ha subrayado la zaguera española.

También ha indicado que la progresión del fútbol femenino en España "es un cambio de mentalidad, es un cambio de estado físico y de entendimiento del juego, es sumar experiencia, es que todas las niñas se desarrollen para llegar en condiciones a la selección". "Es un cúmulo de mucho trabajo de todo el mundo para que podamos estar aquí", ha concluido al respecto.