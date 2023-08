Tirotean el coche de un futbolista español en Colombia

Susto en Colombia. El coche del futbolista gallego Iago Falque, que milita actualmente en el América de Cali, fue tiroteado este viernes cerca de una de las instalaciones deportivas del conjunto cafetero, aunque el jugador no se encontraba en ese momento en el vehículo, ha informado el club.

Un vídeo difundido a través de las redes sociales muestra al menos tres impactos de bala en el cristal y la carrocería del coche. La persona que conducía explica que se dirigía a echar gasolina cuando le asaltaron y se muestra aliviado de que el deportista no le acompañase.

"Saliendo de Cascajal [donde se encuentra una de las sedes del club], no sé si me iban a robar o qué, me dispararon. Menos mal que no iba con Iago, iba a tanquear y me dispararon", se le escucha decir mientas muestra el vehículo.

La Policía de Cali , confirmaron que hombres armados atacaron el vehículo del jugador del America de Cali, Iago Falque en la noche de este viernes. El futbolista no se encontraba al interior de la camioneta al momento del atentado #VocesySonidos pic.twitter.com/Zoh2B9LA2G — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 19, 2023

Poco después, el America de Cali emitió un comunicado informando de lo que había ocurrido. "Aclaramos que no se encontraba presente en el momento de los hechos", subrayan, y aseguran que "las autoridades están al frente recolectando todas las pruebas para esclarecer los hechos y poder emitir una versión oficial a la opinión pública".

Iago Falque, de 33 años y natural de Vigo, llegó en 2022 al América de Cali, uno de los equipos más grandes de Colombia, tras haber hecho casi toda su carrera en la Serie A de Italia.