Isco: "¿Si alguien del Sevilla me ha felicitado? No he mirado el móvil..."

Isco Alarcón ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Betis Balompié. El club verdiblanco lo ha hecho este jueves, en un acto junto a a los fichajes Chad Riad y Marc Bartra, que ha quedado marcada por el pasado reciente como sevillista del jugador de Arroyo de la Miel (Málaga).

El exjugador del Málaga, Real Madrid y Sevilla, hasta ahora sin equipo, fue preguntado por sus vínculos con la entidad hispalense. Esta fue su tajante respuesta: "Ya conté lo que pasó. No quiero mirar atrás, solo adelante. Vengo al Betis porque es un equipo grande que está haciendo las cosas muy bien", aseguró el jugador, que desveló en una entrevista reciente su altercado con Monchi, con el que llegó a las manos.

El futbolista no quiere saber nada de esa etapa ya pasada, aunque sí bromeo sobre ello ante las preguntas de la prensa. "¿Si alguien del Sevilla me ha felicitado? No he mirado el móvil, se me estropeó de camino a México", aseguró el futbolista provocando las risas de los presentes.

"Los béticos me transmiten mucho cariño, están conmigo a muerte. Y de la otra parte [los aficionados del Sevilla], debido a la rivalidad, pues los mensajes no son tan positivos. Pero somos profesionales, ahora me debo a mi club. Espero que no me pase nada por aquí", pidió entre risas Isco.