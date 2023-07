La increíble confesión de Isco sobre Monchi en el Sevilla: "Me agredió, vino hacia mí y me agarró del cuello"

La carrera deportiva de Isco Alarcón dio el pasado verano un giro que llevaba tiempo anunciándose, por otra parte. El jugador malagueño, apartado al ostracismo en un Real Madrid donde otrora fue fundamental, venía desde 2018 (año de su última entrevista) desconectándose cada año un poquito más del fútbol de élite, pero ahí aparecieron Julen Lopetegui y el Sevilla para ofrecerle una segunda oportunidad.

Sin embargo, por caprichos del destino, el conjunto hispalense vivió una de sus temporadas más complicadas del siglo XXI, y ni Lopetegui ni su sustituto Sampaoli acabaron la temporada en el banquillo. Una campaña marcada también por las profundas urgencias económicas del Sevilla, en la que el fichaje más ilusionante de los últimos tiempos en Nervión fue más protagonista fuera que dentro del terreno de juego.

Totalmente contra su voluntad, eso sí, ya que "han pasado muchas cosas" a lo largo de un año convulso para el del Arroyo de la Miel: "Terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería... Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui... Era una oportunidad muy bonita".

Sin embargo, lo que bien empezó, pronto comenzó a torcerse, hasta llegar a extremos insostenibles: "Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que fui a hablar directamente con Monchi".

"Le dije: 'Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición'. No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera" explica Isco en una entrevista con el diario Marca.

"Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: 'Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir'", continua Isco en su relato.

Y en ese momento es cuando "hubo un poco de conflicto", suavizado incluso en las palabras del internacional español: "Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto".

