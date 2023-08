Monchi responde a la acusación de Isco de cogerle del cuello y Sara Sálamo estalla: "Eres el antideporte"

La marcha de Isco Alarcón del Sevilla FC sigue dando de qué hablar más de medio año después, sobre todo desde que el malagueño afirmase que había sido agredido por Monchi, entonces director deportivo del club hispalense.

Tras esas acusaciones, el de San Fernando ha roto ahora su silencio para cargar, aunque sutilmente, contra el futbolista. "Si me hubiera cogido en Sevilla igual era distinto. Pero estaba tan inmerso en la dinámica del día a día con dos operaciones abiertas... con lo de Isco no perdí ni un segundo", comenzó diciendo en una entrevista para Marca.

Además, añadió: "Cada uno somos dueños de nuestras palabras y nuestros silencios. Si él creyó oportuno contar eso sus razones tendría. Yo no perdí ni un segundo. Mirar hacia atrás nunca ha sido una forma de vida para mí. Yo miro hacia delante y la gente que me conoce sabe cómo soy. Las explicaciones hay que dárselas a los que no te conocen, como la gente la mayoría me conoce no hace falta dar explicaciones".

Y esas palabras, unidas a que Monchi afirmó luego en sus redes sociales que quería "restarle importancia al tema y quitarle relevancia", no han gustado nada a Sara Sálamo, pareja de Isco, que ha lanzado unas fuertes acusaciones al director deportivo.

"Igual lo de restarle importancia a una agresión es de ser… Pues como tú eres. Igual mi respuesta también te pone violento… (Espero que ahora sepas controlarte). Igual deberías aprender a replicar de otra forma cuando escuchas algo que no te gusta. Eres el ANTIDEPORTE. ¿Una disculpa no hubiera estado mejor? Espero que te vaya muy bien en tu carrera y en tu vida", escribió la actriz en su perfil de Twitter, el cual ha eliminado posteriormente tras las críticas que ha recibido.