Tyronn Lue, leyenda de la NBA, confiesa qué hizo cuando fichó por los Lakers: "Salimos de copas 27 noches seguidas"

Uno de los jugadores que formó parte de la plantilla de los Lakers que ganó los anillos en 2000 y 2001 es Tyronn Lue, actual entrenador de Los Angeles Clippers desde 2020. El estadounidense triunfó en la NBA promediando 8,5 puntos y 3,1 asistencias en 22,7 minutos de media. Sin embargo, fuera de la cancha no llevó una vida totalmente ejemplar como deportista, según ha desvelado ahora.

El técnico ha confesado que cuando fichó en 1998 por los Lakers vivió una bienvenida un tanto movidita, pues tanto él como varios de sus compañeros se juntaron mucho con Eddie Jones, quien les enseñó la fiesta de Los Ángeles.

"Eddie Jones nos tomó bajo su ala... y salimos de copas 27 noches seguidas. Eso cambió mi forma de ser como persona. Nunca había bebido, nunca había fumado, pero me abrió los ojos a muchas cosas diferentes y fue una locura", ha explicado en el podcast All the Smoke.

Además, ha reconocido que "mucha gente no puede jugar en Los Ángeles porque te abre los ojos a un estilo de vida completamente diferente" y puede dar un giro radical en su forma de vivir, en muchas ocasiones para mal.