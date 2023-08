La 'perla' Aday Mara ficha por UCLA

𝐀𝐃𝐀𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐀 ⏩ 𝐔𝐂𝐋𝐀.



The Bruins have signed Aday Mara, a 7-foot-3 center from Spain. Mara will be a freshman at UCLA this fall.



