Djokovic no supera la derrota de Wimbledon ante Alcaraz: "Sigo un poco triste"

El circuito ATP llega a los Estados Unidos y ya hemos podido ver a las grandes estrellas de este deporte entrenándose y preparándose para los campeonatos previos al último Grand Slam del año, el US Open. Tras unos días de 'parón' en el circuito después de la final de Wimbledon, la competición se ha reanudado al otro lado del charco. Sin embargo, Novak Djokovic y su equipo, que no han dejado de ejercitarse durante estos días, siguen pensando en la derrota ante Alcaraz en el All England Club Tennis.

Goran Ivanisevic, entrenador del serbio, ha declarado que Novak sigue un poco "apenado" después del 'palo' que supuso esta derrota ante el número uno del mundo: "Todavía sigo triste por el desenlace del encuentro, pero ha sido todavía más duro para Djokovic porque él estuvo en la pista", declaró la mano derecha del de Belgrado en una entrevista al canal Dnevnik Nova TV.

Asimismo, Ivanisevic también aprovechó la entrevista para alzar el talento y la progresión de Carlitos en los últimos años: "Es una mezcla de Federer, Nadal y Djokovic. Tiene un futuro increíble por delante", añadió. Además, recalcó que no será la última final que jugarán entre ambos tenistas "pese a la gran diferencia de edad". "Todo el mundo está esperando una rivalidad Alcaraz-Novak, por lo que tenemos una interesante era por delante", confirmó el entrenador y extenista croata.

Los elogios de Djokovic

El tenista serbio siempre será un campeón y, además, un gran compañero. Siempre que tiene la oportunidad de elogiar a un compañero de profesión lo hace sin ningún tipo de problema, y con Alcaraz no iba a ser menos: "Su juego consiste en una mezcla adecuada de ciertos elementos clásicos de Roger, de Rafa y también míos. Tiene lo mejor de los tres mundos" expresó en rueda de prensa.

"Va a estar en el circuito mucho tiempo. Yo no sé cuánto seguiré en activo..." declaró Novak acerca de su futuro. Sin embargo, anhela jugar con Carlitos en el US Open: "Sería bueno para el deporte, que el uno y el dos del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No puede haber nada mejor para el tenis", confirmó el serbio después de su derrota en la final de Wimbledon.