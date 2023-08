El Atlético de Madrid, dispuesto a luchar por LaLiga con una defensa renovada y el futuro de Joao Félix aún en el aire

Entre el favoritismo de Real Madrid y Barça para proclamarse campeón de LaLiga 2023-2024, el Atlético de Madrid vuelve a presentarse como el candidato con más opciones a plantar cara a los dos grandes gigantes de la competición. Y lo hace tras un verano con caras nuevas y algún que otro culebrón aún sin resolver.

El club rojiblanco arrancó el mercado de fichajes con la incorporación de cuatro nuevos jugadores, tres de ellos con posibilidades de hacerse un hueco en el once inicial. En apenas unos días, el Atleti anunció a Javi Galán para el lateral izquierdo; Soyuncu y Mouriño para el centro de la zaga; y César Azpilicueta para el lateral derecho. Una reestructuración casi total de la defensa, que en las últimas temporadas se había visto mermada por las lesiones en muchas ocasiones.

El único que 100% no jugará esta temporada en el Atlético de Madrid es Mouriño, que a sus 21 años ha llegado al club como un proyecto de futuro y pone rumbo al Zaragoza para coger experiencia en España.

Quienes sí vestirán de rojiblanco serán Azpilicueta y Soyuncu, que han sido los que mejores sensaciones han dejado en la pretemporada, siendo muy importantes en la victoria ante el Manchester City. El que no ha tenido un buen inicio ha sido Javi Galán, que no ha contado con muchos minutos, y podría incluso salir si llega una buena oferta.

Una gran victoria ante el campeón europeo

Otro motivo de ilusión para el entorno del Atlético de Madrid puede ser la pretemporada que ha hecho. Aunque comenzó perdiendo 3-2 ante el K-Team, equipo configurado con los mejores jugadores de la liga coreana, los de Simeone dieron la vuelta a las sensaciones y ganaron al Manchester City, vigente campeón de la Champions, con dos golazos de Memphis Depay y Yannick Carrasco.

Memphis celebrando su gol frente al Manchester City JEON HEON-KYUN

Tras esa gran victoria, los rojiblancos se vieron las caras con la Real Sociedad, con quien a pesar de las buenas sensaciones no pasaron del empate, y con el Sevilla, donde un 1-1 no eclipsó un partido cuanto menos entretenido y con tintes de optimismo de cara a la nueva temporada.

Carrasco y Joao Félix, los culebrones rojiblancos

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en el verano del Atlético de Madrid. Tanto las oficinas del club como el cuerpo técnico han tenido que estar pendientes de dos posibles salidas, una de ellas muy importante para el Cholo Simeone.

La llegada de Memphis Depay al club rojiblanco otorgó una cláusula de preferencia de compra de Yannick Carrasco al FC Barcelona. Xavi Hernández podía hacerse con los servicios del belga por una cifra próxima a los 20 millones de euros, por lo que el miedo a perder a un jugador potente ronda en la entidad colchonera desde entonces.

"Siempre soy optimista y pienso lo mejor para el equipo. Yannick nos conoce desde hace mucho. Se fue, hizo un esfuerzo para volver, ganamos una Liga con una grandísima temporada suya y siempre ha rendido bien más allá de empezar menos bien y terminar mejor. Está en la edad ideal y ojalá podamos aprovechar eso", afirmó Simeone sobre su situación.

Este culebrón aún no se ha definido, pero podría estar cerca de acabar, pues el Barça podría encontrar en él el sustituto perfecto de Ousmane Dembelé, que ha abandonado la ciudad condal cuando no lo esperaban en el club.

Y el otro gran protagonista de la pretemporada colchonera, más si cabe, ha sido Joao Félix. El luso, tras su intrascendente paso por el Chelsea, no ha contado para Simeone. Además, en mitad del verano, el periodista Fabrizio Romano soltó la bomba al confesar unas polémicas problemas del portugués que empeoraron aún más su situación.

"Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona ha sido siempre mi primera opción y me encantaría unirme a ellos", le dijo el delantero al citado periodista. Y ante eso, el técnico argentino quiso dejarle las cosas claras: "Que quede bien claro no hay nadie, pero nadie, pero nadie arriba del Atlético de Madrid".

Joao Felix en el banquillo del Atlético de Madrid. Gonzalo Arroyo Moreno

Esa posibilidad de recalar en el equipo de Xavi Hernández parece que se aleja cada vez más, pero ya ha aparecido un pretendiente que apuesta por Joao Félix, aunque simplemente como cedido. Se trata del Al-Hilal, que querría al portugués en sus filas para hacer aún más competitiva la liga saudí. Sin embargo, el club rojiblanco ha rechazado hasta ahora su primer oferta.