La novatada que sale mal: le obligan a cantar y deja a todo el vestuario boquiabierto

Se ha convertido en habitual que los nuevos fichajes cumplan con la novatada que proponen sus compañeros y, en la mayoría de los casos, queden en ridículo delante de ellos. Sin embargo, hay ocasiones en las que se convierte en todo lo contrario y deja a todos con la boca abierta.

Es lo que ha provocado Udoka Godwin-Malife, el nuevo fichaje para la defensa del Swindon Town, que ha sorprendido a todos cuando se ha puesto a cantar en el vestuario All of Me, la canción de John Legend, ya que tiene una gran voz con la que incluso podría dedicarse a la música.

En el vídeo del momento, que lo ha compartido su compañero Charlie Austin, aparece el joven cantando el mítico tema ante la atenta mirada del resto de futbolistas del Swindon Town, equipo de la League Two (cuarta división inglesa).

"Para cualquier reserva, por favor envíe un mensaje directo a mi manager, Charlie Austin. Gracias", bromeó el protagonista en la publicación de su compañero en las redes sociales.