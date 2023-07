La ajedrecista represaliada Sara Khadem ya tiene oficialmente la nacionalidad española

Sara Khadem, la ajedrecista iraní que se negó a jugar con velo el Mundial de Ajedrez Rápido en Kazajistán el pasado mes de diciembre en defensa de los derechos de las mujeres y tuvo que huir de su país, por fin ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza, tras haberse publicado el anuncio en el BOE.

Sarasat Khademalsharieh, el nombre completo de la número 15 del mundo (con un 'Elo' de 2.488), se vio forzada a abandonar Irán junto con su hijo y su marido, el director de cine Ardeshir Ahmadi, al ordenar su detención el gobierno iraní después de lo que consideraron las autoridades locales como una afrenta imperdonable: jugar sin el hiyab obligatorio para las mujeres en los códigos de vestimenta islámico.

Sara eligió España para seguir su carrera y jugó el pasado mes de mayo sus primeras partidas en Salamanca, a la espera de poder nacionalizarse para seguir compitiendo a nivel internacional sin miedo y sin sentir su vida en peligro. De hecho, el pasado día 12 la propia Federación española (FEDA) anticipó antes de su nacionalización oficial que participaría con España en la Copa del Mundo, que dará comienzo en Bakú (Azerbaiyán) el próximo 30 de julio.

El pasado enero, Sara Khadem llegó a España y se instaló en el sur del país, amenazada y coaccionada a diario de forma anónima sobre su posible regreso a Irán y lo que le esperaría si lo hiciese. Recibió múltiples llamadas telefónicas en las que unas personas le advertían que no regresara a casa, mientras otras le pedían que regresara y prometían "resolver su problema", siendo siempre consciente de lo que de verdad le esperaba en Irán si decidía regresar.

"Debido a la situación en el país, muchas personas están haciendo todo lo que pueden, yo hice lo que pude por eso no me arrepiento, porque fue algo que realmente quería hacer" explicó hace unas semanas sobre los motivos que la llevaron a competir sin velo. Una decisión a modo de protesta por la muerte en Irán bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por la forma en que llevaba el hiyab y asesinada por la policía del régimen.

Un suceso que no hizo sino recrudecer las manifestaciones contra el liderazgo clerical de Irán, que recorren el país desde mediados de septiembre cuando la joven iraní-kurda de 22 años falleció bajo la custodia de la policía moral, que la había detenido por llevar "vestimenta inapropiada" según las leyes que imponen el uso obligatorio del hiyab, que se han convertido en un punto álgido durante los disturbios.

La ajedrecista ahora española es considerada con el título de Mujer Gran Maestra, y además una gran activista a favor de los derechos femeninos en el mundo musulmán. Por eso sólo usaba el velo en competiciones oficiales hasta el pasado diciembre, frente a las cámaras para aparentar: "Con el hiyab no soy yo, no me siento bien, así que quería poner fin a esa situación. Por eso decidí no usarlo más, antes lo usábamos por convicción, ahora nos fuerzan".