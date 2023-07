Las amenazas de muerte frenan el fichaje de Mirotic por el Partizan... pero el club no le cree

Nikola Mirotic desveló este sábado haber recibido amenazas desde que se filtró su posible fichaje por el Partizan, motivo por el cual ha descartado jugar en el club serbio a pesar de las negociaciones avanzadas. Sin embargo, la versión del jugador ha sido puesta en duda en las oficinas del Partizan, lo que ha impregnado de polémica su intento de fichaje tras la complicada salida del FC Barcelona.

El ex del Barça emitió un comunicado en su cuenta de Instagram lamentando los rumores que desató el fin de su etapa en la Ciudad Condal. Sin embargo, cuando surgió el de su decisión de jugar en Partizan, Mirotic se encontró con una situación desagradable que le hizo cambiar de opinión temiendo por su seguridad.

"Desde hace semanas ha estado saliendo información diferente sobre mí y la continuación de mi carrera. Contra mi voluntad y deseo, y sin mi conocimiento, y ciertamente lejos de la verdad, se están publicando textos escritos al azar", escribe el jugador.

"A medida que llegaba al público cierta información sobre la continuación de mi carrera en el BC Partizan, comenzaron las amenazas e insultos que me sorprendieron y me hirieron mucho, porque no quiero ser una persona que divida a la gente por ningún motivo, y mucho menos por los colores del club. He decidido no ser parte de tal ambiente y que no quiero exponerme a mí ni a mi familia a mayores inconvenientes", añade.

Mirotic apunta que las amenazas no "vienen del Estrella Roja" y que "el aspecto financiero" no ha sido tampoco su prioridad. "Me gustaría agradecer al BC Partizan por la confianza y el deseo de ser parte de su equipo, pero tomé la decisión de que lo mejor para mi familia y para mí es continuar mi carrera en uno de los equipos europeos fuera de Serbia", termina.

Ya tenía un preacuerdo con el Partizan

Después de cuatro años en el Barça, el futuro de Mirotic se ligó primero al Armani Milano, pero las últimas semanas fue Partizan el club que sonó con fuerza. El cuadro serbio confirmó su interés en otro comunicado y, más allá, desveló reuniones y un principio de acuerdo con Mirotic, lamentando su cambio de postura y dudando de que el motivo sea esas amenazas que condenó el jugador.

"El club llama públicamente a Nikola Mirotic, por su compromiso con la verdad, y es un hombre que lucha por la verdad (como decía el jugador también en su comunicado), para que diga quiénes son las personas que lo amenazaron. El Partizan cree firmemente que las razones de Nikola Mirotic para no firmar el contrato no tienen nada que ver con amenazas", apunta el club serbio.

Partizan no contratará a uno de los mejores jugadores europeos del momento

Desde el conjunto que dirige el mítico Zeljko Obradovic, se apunta que incluso se habló con el presidente del país, Aleksandar Vucic, para que garantizara en persona al propio Mirotic su seguridad y bienvenida a Serbia. "A pesar de todos los esfuerzos y negociaciones que duraron varias semanas, Partizan no contratará a uno de los mejores jugadores europeos del momento, Mirotic", dice el comunicado del equipo.

El Partizan reprocha a Mirotic faltar a su palabra y al principio de acuerdo que tenían ambas partes desde hace dos semanas, dejando al conjunto serbio a medias con el proyecto de la próxima temporada, obligados los de Obradovic a encontrar uno nuevo.