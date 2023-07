El Barça le comunica a Niko Mirotic que le rescinde su contrato

El Barcelona le ha comunicado a los representantes legales de Nikola Mirotic que le ha rescindido el contrato al jugador hispano-montenegrino, según ha informado la Liga Endesa.

Poco antes de la disputa de la final de la Liga ACB, el club azulgrana ya le informó a Mirotic de que su intención era la de prescindir de él para la próxima temporada. Sin embargo, al ala-pívot aún le quedaban dos años de contrato, por lo que ambas partes necesitaban llegar a un acuerdo.

Las conversaciones no han dado sus frutos y la intención del Barcelona de no contar con el jugador -ante su elevadísimo contrato- no han cambiado, por lo que el club ha decidido rescindir el contrato unilateralmente.

El @FCBbasket informa que ha comunicado oficialmente a los representantes legales de Nikola Mirotic la decisión de rescindir el contrato profesional del jugador.#LigaEndesa | #MercadoACB pic.twitter.com/ebLv3Xq5Aq — Liga Endesa (@ACBCOM) July 20, 2023

La medida, según informó el club, responde "al cumplimiento del plan de viabilidad económica" que ha fijado para las dos próximas temporadas.

Tras perder en la Final a Cuatro de la Euroliga contra el Real Madrid, el Barça comunicó a Mirotic que no podía asumir más el coste de su ficha, unos 11 millones de euros por temporada.

El jugador se despidió de la afición azulgrana conquistando la Liga Endesa, de la que fue MVP, también ante el conjunto blanco. Y desde entonces, quedaba pendiente su desvinculación contractual.

De hecho, su representante, Igor Crespo, desveló que el club no le había comunicado oficialmente el despido al jugador y que eso le costaba al Barça 31.000 euros diarios.

Mientras todavía no hay un acuerdo amistoso para la rescisión del contrato, Mirotic sigue negociando su nuevo destino, que podría ser el Partizan de Belgrado.