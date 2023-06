El divorcio Barça - Mirotic, cerca de acabar en juicio: el club no quiere pagar todo el contrato

Anadolu Agency via Getty Images

El culebrón que se vive en Can Barça con la salida de su principal baluarte sobre la cancha, Nikola Mirotic, está alargándose más de lo que le gustaría a la entidad catalana, que no ha logrado todavía llegar a un acuerdo amistoso para rescindir el contrato del hispano-montenegrino este mismo verano. La liquidación de su vínculo contractual está encallada, y la buena voluntad de las partes no parece ser suficiente, y podría desembocar incluso en juicio.

El Barça necesita desesperadamente recortar gastos, y la sección de basket está siendo una de las mayores damnificadas. Por eso se filtró en la víspera de la final de Liga Endesa contra el Real Madrid el rumor sobre la decisión unilateral del club de rescindir a Mirotic, que desmintió el club sólo para que el propio internacional, muy molesto, confirmase en persona de forma pública que todo era cierto; y por eso también ha dicho adiós Sarunas Jasikevicius.

Si bien la despedida que le brindó el Palau a Mirotic estuvo a la altura de una leyenda y demuestra que los culés no están de acuerdo con Joan Laporta, y menos después de ganar la Liga Endesa, el divorcio con el club catalán venía de mucho antes, de la derrota ante justamente el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga que acabaron ganando los blancos. La excusa perfecta para deshacerse de una ficha a la altura del primer equipo de fútbol, y de un jugador que vino para ganarlo todo y se marcha sin trofeos continentales.

Según ha adelantado 'Sport', el club intentó en repetidas ocasiones llegar a un acuerdo para acometer la rebaja salarial de los dos años de contrato de Mirotic, todo antes de que se desatase la tormenta. Ante las continuas negativas de su agente, el Barça decidió cambiar de estrategia, acuciado por la necesidad financiera, y fue ahí cuando comunicó al ex canterano madridista su voluntad de prescindir con efecto inmediato de sus servicios, y que fuese buscando equipo para la siguiente campaña.

A pesar de lo complejo del asunto, con una de las mayores estrellas del baloncesto europeo involucrada, la sintonía entre Mirotic y el club blaugrana era positiva. Sin embargo, la sensación en la directiva siempre ha sido que el agente del alero ocultaba las verdaderas intenciones de su cliente, que aspiraba a conservar un contrato inasumible por el club en estos momentos, y heredado de la junta previa con Bartomeu.

Conforme Mirotic supo que no seguiría siendo jugador del Barça, se comprometió a acabar de la mejor forma posible, y lo hizo (MVP en la final de la Liga Endesa). Entonces, acabada la eliminatoria, el Barça le planteó al jugador y a su agente abonar únicamente uno de los dos años de contrato que tenían firmados, y hacerlo además en verano de 2024. El Barça pretendía así ayudar al jugador en caso de firmar en peores condiciones económicas su siguiente contrato, cubriendo esa diferencia salarial esa manera, y ganando ellos algo de tiempo y aire para reorganizar su economía.

Como era de esperar después de todo lo sucedido, la respuesta de Mirotic y su representante fue un 'no' rotundo. El jugador, inamovible de su posición, quiere cobrar íntegramente los dos años restantes en su contrato, pero el Barça también se mantiene firme, y rescindirá el contrato unilateralmente si Mirotic no acepta antes del 30 de junio.

Poco parece importarle al Barça que el conflicto pueda acabar en manos de la justicia, a pesar de que su situación económica no sea precisamente boyante como para costearse un litigio de este estilo. Deberán andarse con pies de plomo, porque la justicia en este tipo de casos suele darle la razón a los jugadores, y la posible indemnización sería incluso más elevada que un acuerdo amistoso.