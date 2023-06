Laporta 'pasa' de ir a Madrid para celebrar la Liga de basket por una pachanga nocturna en las calles de Barcelona

El Barça está cerrando un año medianamente positivo en la mayoría de sus secciones deportivas. Aunque ha habido grandes varapalos y la inestabilidad financiera de la entidad amenace la supervivencia de esas secciones (que son deficitarias), son campeones de Liga en fútbol, fútbol femenino, hockey, balonmano...

Así, este pasado martes, añadieron otro trofeo liguero a su palmarés de 2023 tras proclamarse campeones de la Liga Endesa después de endosarle en la serie final al Real Madrid un 3-0 en sendos clásicos. De hecho, no contentos con la victoria propiamente dicha, ganaron y alzaron el trofeo, el último de Nikola Mirotic como culé, en el WiZink Center frente a la afición madridista.

Un broche de oro para una temporada irregular de los de Sarunas Jasikevicius, que perdieron la semifinal de Euroliga precisamente ante el eventual campeón, el Real Madrid. Y, sin embargo, para un club que presume de ser 'más que un club' y que habla siempre con orgullo de la cantidad de secciones deportivas que tiene, la alegría en el seno de la entidad no era especialmente llamativa.

Al menos, desde luego, en el caso de su presidente Joan Laporta. El mandamás blaugrana, que estuvo recientemente de gira por Qatar en busca de inversores y patrocinadores, no tuvo tiempo para desplazarse hasta Madrid para arropar a los suyos presencialmente. Quizá no confiaba en ganar la final en el tercer partido, a las primeras de cambio, o quizá sus compromisos eran ineludibles, pero es difícilmente explicable su no comparecencia junto a Florentino Pérez en el palco del pabellón.

Podría ser, de hecho, que esa sea precisamente la razón de su ausencia, el tener que compartir palco con su homólogo merengue, con el que la relación se ha deteriorado por culpa del 'caso Negreira'. Y, sin embargo, la razón es mucho más sencilla, y ha cabreado a bastantes seguidores culés en redes sociales.

Laporta, en lugar de viajar a la capital española, prefirió acudir 'por sorpresa' a la celebración de los 40 años de Catalunya Ràdio, donde formó parte del habitual coloquio deportivo de la emisora mientras sus jugadores batallaban en el WiZink Center. Es más, el máximo dirigente azulgrana hasta tuvo tiempo de bajar a la calle en plena noche a dar unos toques con el resto de periodistas.