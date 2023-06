La denuncia de Jasikevicius tras los insultos racistas a Nnaji: "Se habla de Vinícius; esto no va con lo que decís de los valores del Madrid"

La llegada de la expedición del Barça al WiZink Center de Madrid este martes dejó una escena racista lamentable protagonizada por varios aficionados madridistas, que profirieron insultos racistas contra James Nnaji en el momento en el que bajaba del autobús. El título de campeón de la ACB no hizo olvidar el episodio al entrenador culé, Sarunas Jasikevicius, que alzó la voz contra este tipo de comportamientos recordando lo ocurrido con Vinícius Junior.

"Quiero hablar de lo que ha pasado con James Nnaji aquí antes del partido", arrancó diciendo en la rueda de prensa posterior al partido, que acabó con la victoria del conjunto catalán (82-93) para poner el 3-0 en la serie y levantar la vigésima Liga blaugrana. "Es lamentable, no puede ser", lamentó el lituano.

Recordando lo ocurrido con el brasileño en LaLiga, el técnico apuntó que "escucho mucho hablar de Vinícius y ahora tenemos que hablar nosotros de lo que pasa", y defendió que "esto tiene que parar ya".

L’arribada del Barça al Wizink pic.twitter.com/V6GgMEydp8 — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) June 20, 2023 undefined

"Esto no va con lo que decís de los valores del Real Madrid y sus seguidores", señaló Jasikevicius. "Tenemos que estar muy enfadados con esto. No puede ser. Me da igual que sea un jugador de Real Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo, no puede ser", insistió el entrenador, dejando claro que es un problema que "hay que controlar" y por el que "vamos a pelear", porque "esto es más importante que el título".

El lituano aseguró no haber hablado aún con el pívot nigeriano. "No sé como está, sinceramente", reconoció. "Es una cosa muy grave, sobre todo cuando le pasa a tu gente. Queremos mucho a James, es un chico estupendo", concluyó.