Ultimátum de la Justicia navarra a los ex directivos de Osasuna condenados por amaño de partidos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dado de plazo hasta el 28 de julio a las 12:00 horas para el ingreso voluntario en prisión de los ex directivos de Osasuna que fueron condenados por amaño de partidos en la temporada 2013-2014, mismo asunto que ha dejado al club rojillo sin poder jugar en Europa este próximo año por una sanción de la UEFA.

Se trata de la primera condena sobre corrupción deportiva dictada en España por amaño de partidos, a pesar de que el Tribunal Supremo rebajase las penas para los nueve condenados por el 'caso Osasuna', entre ellos los ex directivos del club. Los condenados son el ex gerente del club Ángel Vizcay, el ex presidente Miguel Archanco, el ex directivo Jesús Peralta y el ex tesorero Sancho Bandrés.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó una sentencia que rebajó las penas, que oscilaban entre los 8 años y 8 meses, y los 9 meses de prisión, a una horquilla de entre 5 años y 7 meses, y 10 meses de cárcel. Ahora, una vez conocido el pronunciamiento del Supremo, la Audiencia de Navarra da de plazo hasta el 28 de julio para su ingreso voluntario en prisión, bajo apercibimiento de que, en caso contrario y sin más trámite, se dictará orden de busca y captura a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se requiere igualmente a los condenados para que, antes del 26 de julio, informen del centro penitenciario elegido para el cumplimiento de la pena de prisión a fin de realizar los trámites necesarios para su ingreso, apercibiéndoles de que, en caso contrario, se dictará orden de busca y captura sin más trámite. Ante esta providencia cabe recurso de súplica en un plazo de tres días en el mismo tribunal que la ha dictado, aunque en todo caso se llevará a efecto lo acordado.