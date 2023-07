Carlos Alcaraz confiesa su 'obsesión' oculta: "Soy un chico que mira demasiado el teléfono, es muy complicado que no lo haga"

Carlos Alcaraz doblegó a Novak Djokovic el pasado domingo en la final de Wimbledon para ganar su segundo 'Grand Slam' y convertirse en el rey del mundo del tenis con apenas 20 años. Desde entonces, el murciano vive un sueño del que no quiere despertar, y del que será de hecho casi imposible despertarle; celebrando por todo lo alto un hito más en su corta trayectoria, y confirmando su postulado a digno sucesor del 'Big Three' que ha dominado el mundo de la raqueta durante dos décadas.

Sin embargo, como buen miembro de la 'generación Z', el número 1 del mundo no es perfecto, y mantiene costumbres, vicios y manías que traen de cabeza a su entrenador, Juan Carlos Ferrero. En el caso de Alcaraz, con apenas 20 primaveras sobre sus hombros, el problema es el teléfono. Como cualquier chaval de su edad, el de El Palmar vive pegado a la pantalla del móvil, permanentemente enganchado a las redes sociales.

Algo habitual para cualquier joven de a pie (sigue siendo un problema), pero cuando el protagonista en esas redes sociales eres tú la situación cambia, sobre todo a las puertas de un partido tan trascendental como el del domingo en Londres. Un choque para el que Ferrero estuvo más pendiente que nunca de los malos hábitos de su pupilo: "Le aconsejé que estuviese más aislado del teléfono, de todo lo que se dice del partido y de todo lo que le llega".

Un consejo que desveló el ex-tenista valenciano en la víspera de la gran final en el All-England Club, y que intenta introducir en la mentalidad de Alcaraz para evitar el ruido externo que ya le jugó una mala pasada en Roland Garros: "Todo este tipo de informaciones que se dan en el día previo a la final... Que si este es muy bueno o que él es muy bueno, o que si gana el primer juego no sé qué, si gana el primer set no sé cuanto... Todas esas cosas, indirectamente, no acaban de ayudar."

"No sé si al final lo conseguiremos, porque es un poco batalla perdida" reconocía entonces Ferrero, y no le faltaba razón. Se la ha terminado de dar, de hecho, el propio Alcaraz. En una entrevista con Relevo, el flamante campeón de Wimbledon ha asegurado que su entrenador logró su objetivo "a medias", por así decirlo: "Intenté darle menos importancia y ver menos el tema del teléfono, pero también soy un chico que mira demasiado el teléfono y es muy complicado que no lo haga".

Los esfuerzos de Ferrero están dando poco a poco sus frutos, al menos para ir mentalizando paulatinamente a 'Carlitos', aunque aún queda mucho camino por recorrer: "Juan Carlos siempre me dice que no me acueste tarde y que deje el teléfono. Pero me cuesta. Tengo que mejorar. Como un chico de 20 años, tengo muchísimas cosas que mejorar. El tema del teléfono es una de ellas. Sí es verdad que me lo van recordando".

Y hacen bien, porque el murciano no deja pasar una oportunidad para cotillear las redes sociales o mensajearse con amigos, ni siquiera cuando se prepara para calentar antes del partido más importante de su vida: "Antes de saltar a pista hablé con algún amigo, nos pasamos algún vídeo e hicimos la rutina. No habrá que cambiarla, ¿no? Lo típico que tienes tiempo para coger el teléfono... A 20 minutos, media hora antes de empezar el calentamiento, nos mandamos algún vídeo gracioso".

La preocupación por el efecto nocivo que puede tener su sobreexposición al móvil y las redes sociales es evidente en su equipo de trabajo, pero Alcaraz pasó de charlar con amigos a plantarle cara a 'Nole' en cuestión de minutos, y conforme crece y madura asimila la presión cada vez mejor. Se mueve como pez en el agua en redes, donde se muestra como es y suele protagonizar interacciones de lo más llamativas con otros deportistas como Fernando Alonso.

Como nativo digital, este es su medio, y debe aprender a dominarlo más que a evitarlo. Además, ¿Quién podría ignorarlo? Si su raquetero "echaba humo" nada más acabar el partido...: "Era por el teléfono… (sonríe). Tenía muchísimos mensajes, muchas felicitaciones por WhatsApp, por redes sociales…. Es una maravilla ver tanta gente que está conmigo y que me felicita por un triunfo como este".