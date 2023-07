Casillas vacila a Ibai Llanos a lo Tutankamón y se hace viral: "Me fui al otro mundo"

Iker Casillas ha pasado de ser un fenómeno del fútbol español a un fenómeno viral. El exportero, retirado de los campos de fútbol ya hace ocho años, navega por redes como TikTok, Instagram y Twitter como pez en el agua. Por lo menos en opinión de algunos. Otros no entienden el humor del portero más aclamado de la Selección Española. De ahí que su último grito, un mensaje de Whatsapp con Ibai Llanos, ya se haya convertido en tendencia en la red del pajarito.

Llanos ha compartido una conversación con Casillas en la que le pregunta qué tal estás. El exportero le contesta con una foto tumbado en una tumba y escribe: "Me fui al otro mundo". Las reacciones no se han hecho esperar.

Porque Casillas se ha convertido en los últimos tiempos, algo que no parece preocuparle, aunque haya muchos que no entiendan su humor.

Así, los comentarios van desde "si de mayor no soy como Iker Casillas habré fallado en la vida" a "solo le pido a la vida que no me pille la crisis de los 40 como a Iker Casillas". También algún meme que otro se ríe de la foto del futbolista, aunque la mayoría son mensajes de adulación. Estos son algunos de los memes y respuestas que ha generado el tuit:

Jungkook e Iker Casillas protagonizando un nuevo paralelismo cinematográfico pic.twitter.com/1aV7KutI07 — XaviRS 🦋☆ (@XaviRS5) July 14, 2023

iker casillas es el padre, el dios de los cuñados https://t.co/RtM94JIxI0 — Gonzi (@gonzalocr5_) July 14, 2023

solo le pido a la vida k no me pille la crisis de los 40 como a iker casillas 🙏🏼 https://t.co/H6cgrAI2pE — KΛƬΛ.exe (@kataexe) July 14, 2023

Cada dia mas enamorada de iker casillas https://t.co/N79v5wmryJ — lusipusi 🥸 (@imlulab) July 14, 2023

si de mayor no soy como Iker Casillas habré fallado en la vida https://t.co/9UqxQLzYMa — Jairo Peñas 🌴 (@23JPE) July 14, 2023

Colegas en el trabajo y en la vida

Llanos y Casillas han congeniado después de que el exportero del Real Madrid se convirtiera en presidente de un equipo de la King's League. Ahora mismo, el equipo de Casillas está clasificado para los Playoff que se disputarán el próximo fin de semana, por lo que 1K Fútbol Club podría alzarse con su primer título de la historia.