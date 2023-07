Laporta y Tebas hacen las paces: "Me siento cómodo con él, igual que con Rubiales"

El mercado de fichajes del Barça no está siendo tan vistoso como Joan Laporta pretendía, ni como sus aficionados desean. Apenas han llegado libres el alemán Gündogan e Íñigo Martínez, Güler se decidió por el Real Madrid, y para disfrutar de Vítor Roque deberán esperar a 2024. Suena además Oriol Romeu para suplir a Busquets, pero opciones más atractivas como Kimmich se han desvanecido, y todo por culpa de las normas de LaLiga.

La situación del Barça a nivel económico sigue siendo delicada, si es que no ha empeorado, y las reglas de límites salariales y 'fair play' financiero no dejan margen de maniobra para operar en el mercado. Sin embargo, eso podría cambiar, porque el presidente blaugrana ha conseguido acercar posturas con Javier Tebas, presidente de la competición, con quien ha tenido sus más y sus menos por culpa de la Superliga y de los acuerdos con CVC.

"Estoy convencido de que se harán todas las operaciones. El plan de viabilidad está aprobado, y lo íbamos a cumplir incluso aunque LaLiga no nos obligase a ello. El club lo necesita, pero ha estado bien que LaLiga lo compartiese con nosotros, aceptamos la normativa. Se han rehecho las relaciones institucionales con LaLiga y las personales entre Tebas y yo. Tiene que ser así" ha explicado Laporta en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

Aunque pareciese imposible, el Barça ha ido dando pasos para fomentar ese acercamiento, paralelo a su distanciamiento con Florentino Pérez, y ahora existe "una muy buena relación" entre ambas entidades. Laporta ha acusado en el pasado a Tebas de ser profundamente madridista, y de boicotear con su normativa el futuro azulgrana, pero parecen haber enterrado el hacha de guerra.

"Di el paso yo, nos vimos en su casa, en un sitio muy bonito y tranquilo de Huesca. Pudimos tener una conversación tranquila y desenfadada. Javier Tebas es muy vehemente, con mucho carácter, y yo también tengo mi manera de ser, pero tenemos muchos puntos de coincidencia y me siento cómodo con él... igual que con el presidente de la RFEF, Rubiales. Creo que como presidente del Barça tiene que ser así" ha detallado el abogado catalán.

Sin embargo, quiso matizar sus palabras para evitar malentendidos, en especial con el 'caso Negreira' todavía en desarrollo: "No vamos a tener privilegios, el señor Tebas no es de este palo. Va a hacer que fluya la relación institucional, hemos generado confianza y hemos mantenido la nuestra. Tenemos que aceptar las normas del 'fair play' financiero, que son muy estrictas".

"Estamos en desacuerdo en algunas. Y hay algunas que van a variar, en beneficio de los clubs, estoy seguro, porque así nos lo ha hecho saber el presidente de LaLiga, que está en una posición flexible sin dejar de hacer que las normas se cumplan" ha profundizado el máximo dirigente azulgrana, que espera como agua de mayo esos cambios para acometer más fichajes de cara a la próxima campaña.

A pesar de todo, eso sí, Laporta dejó claro que siguen manteniendo sus distancias, y trató de explicar el origen de sus discrepancias: "Que tengamos una buena relación no significa que pensemos lo mismo. Empezamos bien, yo a Javier le conocía desde hacía años, pero él pensaba que entraríamos en la operación CVC y nosotros pensábamos que no teníamos que hacerlo. Ahí hubo un punto de fricción que desencadenó una situación que no era la deseable".