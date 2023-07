Nuevos detalles de la declaración de Alves: a ella "le gustó", no le dijo que parara "en ninguna acción" y él eyaculó fuera

"No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos, siempre la traté con mucho respeto", asegura Dani Alves en su última declaración ante la jueza instructora del caso, sobre lo que ocurrió en el interior del baño de la discoteca Sutton de Barcelona en el que presuntamente agredió sexualmente a una joven.

El brasileño insiste en su inocencia en su versión definitiva, justificando no haber dicho la verdad en su primer testimonio "porque tenía una obsesión, proteger mi matrimonio", y relata que su amigo Bruno y él hicieron "un gesto al camarero", que "invitó a tres chicas". En este sentido, señala que "nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual", tal y como se escucha en el audio desvelado por Código 10.

Fue entonces cuando, según cuenta, él le ofreció ir al servicio, lo que lleva a la fiscal a cuestionar varias veces si él precisa a la joven que estaba hablando de entrar a dicha instancia. "Le dije literalmente que era un baño y ella me dijo que sí", asegura.

"Cuando entramos al baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación", narra Alves, que detalla que después "le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí".

Es en ese momento, apunta el brasileño, "cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración". Después, "al finalizar, la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo", indica. En ningún caso, insiste Alves, "ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción".

Una vez que concluyeron las relaciones sexuales, "me salí al reservado y después salió ella, supongo que enfadada por mi actitud", considera. "Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía ella o de las ganas que tenía yo", añade. Respecto a las agresiones físicas a las que la víctima se refiere, el brasileño insiste en que "no vi ninguna herida en ella" y que "jamás" la golpeó de ninguna manera.