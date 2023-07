Carlos Alcaraz y su intento por imitar a Federer con un golpe mágico ante Chardy

Carlos Alcaraz debutó en Wimbledon 2023 de la mejor posible. El murciano doblegó y retiró, literalmente, a un veterano Jeremy Chardy que afrontaba el último torneo de una larga trayectoria marcada, en los últimos años, por las lesiones y la Covid-19, puesto que el francés, uno de los primeros en vacunarse contra el coronavirus, sufrió una reacción negativa de la vacuna que lo impedía competir: "Desde que me vacuné, no podía entrenar ni jugar". No obstante, el que fuese una de las máximas cabezas visibles del tenis de Francia ha cumplido el sueño de retirarse dentro de una pista de tenis y Carlitos ha tenido el privilegio de brindarle un último baile a la estrella gala.

Un partido donde el pupilo de Juan Carlos Ferrero salió en modo apisonadora durante la primera hora de juego, consiguiendo un 6-0 y 6-2 en los dos primeros parciales. Sin embargo, el público de la Pista 1 quería más tenis y ambos protagonistas sacaron a relucir su mejor repertorio de cara a una tercera manga que finalizó 7-5 a favor del murciano. Alcaraz, con esta victoria y, sobre todo, tras el juego y ritmo imprimido durante el partido, disipó cualquier tipo de duda con respecto a una posible lesión en su muslo derecho (acabó con molestias en Queen's).

La magia de Carlos

Wimbledon 2023 es un torneo diferente para Carlos y él lo sabe. Tras conseguir su primera corona en Queen's, el murciano llega al torneo líder por excelencia como número uno del mundo y eso es una responsabilidad que no le pesa, en absoluto, al bueno de Carlitos. Por ello, el de El Palmar no se corta un pelo cuando tiene que sacar todo su repertorio en un lugar tan emblemático como es el All England Club Tennis.

Y es que el impresionante partido de Carlitos ante Jeremy Chardy nos dejó una imagen un tanto significativa. Durante el inicio del tercer set y con 2-0 en el marcador a favor del murciano, el líder del ranking mundial intentó imitar al mismísimo Roger Federer, con un golpe por detrás de la espalda recordando al suizo en el torneo de Halle 2015 frente al alemán Kohlschreiber. No obstante, el golpe del murciano se fue al limbo y quedó en una simple anécdota. Sin embargo, Alcaraz consiguió que el público alucinara con su estilo de juego y con la forma tan agresiva que tiene de ir a por el partido.

Un objetivo

Carlitos lo tiene claro: "Mi objetivo es ganar el torneo". El murciano no ha podido comenzar mejor el tercer Grand Slam del año y ya espera rival en una segunda ronda donde se enfrentará al ganador del Alexandre Muller o Arthur Rinderknec. Todo apunta que el segundo baile de Alcaraz en esta nueva edición de Wimbledon será este próximo jueves, pero habrá que esperar a la confirmación oficial de la organización del torneo.