Alcaraz, sobre la presencia de Federer en Wimbledon: "Me he sentido celoso porque estaba en la central y no en mi partido"

El murciano Carlos Alcaraz ya se encuentra en la segunda ronda de Wimbledon tras vencer al francés Jeremy Chardy este martes por 6-0, 6-2 y 7-5. Tras el encuentro, ha hablado sobre sus sensaciones, pero sobre todo ha querido pronunciarse sobre Roger Federer, que estuvo presente en el All England Club para ser homenajeado por su trayectoria en el Grand Slam.

El número 1 del mundo ha confesado que, cuando ha visto que el suizo estaba por el recinto, ha tenido envidia de que no le viese a él. "Me he sentido un poco, digamos celoso entre comillas, de que estuviera en la Central y no en mi partido. Pero bueno, al final me alegra que esté por aquí y que siga involucrado en el mundo del tenis", ha afirmado ante los medios tras su partido.

Alcaraz ha dejado claro que le gustaría "poder hablar con él alguna vez" "Para mí sería increíble, me encantaría. Ojalá estuviera por aquí más días para que lo pudiera ver y que viniera a alguno de mis partidos", ha añadido.

Sin embargo, no sería la primera vez que coincide con Roger, puesto que en 2019 ya disfrutaron de un entrenamiento: "Recuerdo que estaba más tenso que, probablemente, en algún partido que he jugado. Fue momento increíble, una experiencia única para mí, que no se va a olvidar. Tengo la foto que me hice después del calentamiento puesta en mi habitación, así que es un recuerdo muy, muy bonito que tengo".

Sobre las comparaciones que le hacen con el suizo, Carlos cree que "en hierba nadie se va a parecer a Roger, eso va a ser imposible, con la elegancia que jugaba". Sin embargo, reconoce que se esfuerza por parecerse a él: "Intentaremos parecernos, aunque sea un poquito a él en ese sentido. Son cosas que intentamos también, jugar de una manera similar a Federer. He visto muchísimos vídeos sobre él, me encantaría parecerme un poquito, pero cada uno tiene su propio camino".