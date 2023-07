Rafa Benítez, en su presentación como entrenador del Celta: "He tenido más de 20 ofertas donde me ofrecían mucho dinero"

El Celta de Vigo ha presentado este lunes a Rafa Benítez como su nuevo entrenador para la temporada de su centenario. En la rueda de prensa, el técnico madrileño ha asegurado que para él es un honor afrontar este reto en una campaña tan importante para el club gallego.

"Para mí es un orgullo, en el año del centenario, poder ser entrenador del equipo y cuando termine mi etapa aquí, que el club, que el equipo sea algo mejor, que yo haya aportado mi experiencia", ha declarado.

Además, ha confesado que tenía muchas otras propuestas encima de la mesa: "He tenido más de 20 ofertas donde me ofrecían mucho dinero. También tuve algunas en España pero me convencía más el proyecto del Celta".

Y en la rueda de prensa también ha sido preguntado por Gabri Veiga, la sensación del Celta de Vigo en la última temporada que lo más probable es que salga de Galicia: "Es un jugador importante para este club, que viene de abajo con lo positivo que eso supone. Estoy encantado de que siguiese con nosotros muchos años. Yo cuento con él, pero nadie sabe qué pasará en el futuro".

"Como equipo y como club queremos crecer, pero los fichajes no pueden estar aquí ya. Vamos a fichar un número de jugadores suficiente para que el equipo crezca y no suframos, pero ahora no puedo decir cuántos", ha afirmado también sobre las posibles nuevas incorporaciones.