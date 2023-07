El 400 vallas más surrealista... ¡Con los corredores esquivando activistas!

La Diamond League de Estocolmo dejó este domingo una imagen para la historia en la prueba de 400 vallas, donde Karsten Warholm, el hombre con el récord mundial en la disciplina, se impuso en una carrera con el surrealista obstáculo añadido de unos activistas en la entrada a meta.

La prueba arrancó sin incidentes, pero terminó de la manera más extraña posible, con los corredores sometiéndose a un obstáculo extra, unas cintas sujetas por varios manifestantes que entorpecieron la entrada a meta de los participantes.

El enfado de los corredores quedó patente después, al no poder demostrar todo su potencial en una carrera con 'sorpresa final'. Destacaron las palabras al respecto del ganador, a pesar de que el 'acto reivindicativo' de los miembros de una organización ecologista no afectó a la calle en que él completó la carrera: "Debería permitirse protestar, pero esa no es la manera. Y no importa de qué se trate", acusó Warholm a los manifestantes.

Más complicado que el noruego lo tuvieron sus competidores, como el corredor francés Wilfried Happio, que atravesó el cartel desplegado tirando al suelo a dos de los manifestantes que lo sostenían.