Feliciano López se retira del tenis entre lágrimas: "El viaje ha llegado hasta aquí y lleno de muchas cosas bonitas"

Feliciano López puso este jueves el punto a final a su carrera profesional con la derrota en cuartos de final del Mallorca Open ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-2 y 6-4. Veinticinco temporadas en el circuito, con siete títulos individuales y seis de dobles en la ATP, que explotaron en un emotivo discurso a pie de pista, ante su afición, como siempre soñó despedirse del deporte que se lo ha dado todo.

No pudo el jugador toledano de 41 años alargar su presencia sobre la hierba del evento balear. Actualmente ubicado en el puesto 634 de la clasificación mundial eligió el torneo de Mallorca como el escenario final de su carrera.

Acompañado de su familia, su mujer y su hijo en Palma ha alargado día a día su estancia en esta competición. Ganó en primera ronda al australiano Max Purcell y después, en octavos al también oceánico Jordan Thompson.

No le dio para superar a Hanfmann con el que ya había perdido en el 2017, en el torneo de Gstaad. El germano, 48 del mundo, semifinalista en Houston esta temporada y protagonista de la gran sorpresa de la competición al eliminar al primer favorito, el griego Stefanos Tsitsipas, tardó una hora y diez minutos en sentenciar el adiós de uno de los tenistas más relevantes del tenis español: cinco títulos de Copa Davis y con un estilo de juego opuesto al resto de componentes de la 'Armada'.

Un emotivo discurso entre lágrimas

"Es un momento en el que pensaba que no iba a llegar. Gracias al torneo por haberme permitido despedirme en mi país, en una superficie tan especial para mí. Siempre he pensado en el tenis como un espectáculo y he querido que la gente se lo pasara bien, los que están en la pista y en el televisor, espero haberlo conseguido. Gracias a mis entrenadores, que han sido parte de mi trayectoria", arrancó.

A mis padres, que no han podido estar aquí. Mi padre fue el loco que empezó todo esto. Me regaló una raqueta y el viaje ha llegado hasta aquí y lleno de muchas cosas bonitas. Si no me hubiera inculcado ese amor por el deporte y por el tenis yo no estaría aquí, así que gracias.

Te quiero agradecer todo lo que me has apoyado

"Gracias a Sandra, por tu apoyo incondicional. Ha sido mi última etapa, pero la más bonita. Sin ti no hubiera podido conseguir lo que he logrado en estos seis o siete años de mi carrera. Nos queda mucho por vivir todavía. Te quiero agradecer todo lo que me has apoyado", dijo mirando a su mujer, a su lado en el centro de la pista compartiendo sus momentos más duros.

"Espero volver el año que viene aquí, es un torneo muy especial, aunque sea en otro rol", finalizó el ahora director del Mutua Madrid Open con su hijo en brazos.

El adiós de un hombre 'de récord', a cuentagotas

Erigido en el cuarto jugador de la historia con más saques directos con un total de 10.260, solo por detrás del estadounidense John Isner (14.260), el croata Ivo Karlovic (13.728) y el suizo Roger Federer (11.478), se convirtió el miércoles en el cuartofinalista de mayor edad en un torneo ATP desde el norteamericano Jimmy Connors, en Halle, en 1995, con 42 años.

Feliciano ya tenía asumida si despedida esta temporada. Dedicado desde hace tiempo a labores organizativas, de gestión, en el Masters 1000 de Madrid fue recientemente designado director de las Finales de la Copa Davis 2023.

Sus apariciones en la pista han sido con cuentagotas este curso. Llegó a segunda ronda en Acapulco, su primer torneo del año, en febrero pasado. Ganó al estadounidense Christopher Eubanks y perdió ante su compatriota Frances Tiafoe. Después, se estancó en las primeras rondas del challenger de Murcia, superado por el italiano Matteo Arnaldi, del Conde de Godó, batido por el belga David Goffin y ya en hierba, en Stuttgart, eliminado por el japonés Yosuke Watanudki y en el primer tramo de la fase previa de Queen's, tumbado por el francés Arthur Rindernech.

En Mallorca ha logrado otras dos victorias. Con tres sumadas en el 2023 pone fin a su periplo profesional. Cuelga la raqueta Feliciano López que acabó el encuentro tratado por la fisioterapeuta del torneo con molestias en el muslo derecho.