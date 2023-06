Laporta insiste sobre el 'caso Negreira': "Es una campaña orquestada contra el Barça para transformarlo en una SAD"

Justo en el día que se ha dado a conocer que LaLiga ha modificado la normativa del control económico de los clubes, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se ha sentado en el programa de TV3, El factor clau, para hablar de lo que para él es una campaña de desprestigio hacia la entidad blaugrana.

El catalán sigue convencido de que "el Barça nunca ha comprado un árbitro, más allá de que quizá no valoramos suficientemente lo que signficaba que el hijo de un ex árbitro nos diera un asesoramiento", por lo que cree firmemente que "el 'caso Negreira' es una campaña contra el Barça", sobre todo para "transformar el club en una SAD".

Para el presidente blaugrana, el 'caso Negreira' es una consecuencia de no haber firmado con CVC, lo que también para él ha sido un acierto: "Es un fondo que se ha quedado el 10,95 por ciento de los derechos de televisión de los clubs. No dejaba de ser un préstamo. No veíamos que fuera una operación que nos pudiera interesar".

Y sobre CVC también ha revelado lo que supuestamente llevaba detrás. "Una de las condiciones era que Tebas se quedaba, primero por 15 años y luego por ocho. Su salario dobla el de presidentes de bancos. Se nos decía que si hacíamos esta operación nos daría fair play, el 15 por ciento. Nos decía que si no firmábamos no podríamos fichar o nos lo pondrían más difícil", ha afirmado Laporta.

Por eso mismo, Joan cree que al Barça le "pusieron la cruz" y ha llegado a "la conclusión de que Catalunya puede estar dentro del estado, pero aún así, algunos no pueden digerir los elementos que definen nuestra catalanidad. No pueden digerir que uno de los elementos de la catalanidad sea el Barça e intentan por todos los medios quedárselo".

Aún así, ha advertido a los dirigentes de LaLiga: "Que sepan que nos van a tener defendiendo los intereses del Barça hasta la última gota de nuestra sangre. Esto lo hacemos porque queremos al Barça".