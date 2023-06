El Barça recibe un aluvión de críticas por apoyar al colectivo LGBTI: "Ridículo"

El FC Barcelona, como muchos clubes de fútbol y del deporte en general, celebra este 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI. A través de sus redes sociales, el conjunto catalán lo ha querido conmemorar con un sinfín de mensajes e iniciativas a favor del colectivo.

No obstante, estos actos no han sido bienvenidos por una minoría de la afición azulgrana, la cual ha provocado un aluvión de críticas en la cuenta de Twitter del conjunto azulgrana tras la publicación de una imagen con el escudo del club y con los colores de la bandera LGTBI.

Muchos usuarios han mostrado su desaprobación con mensajes un tanto desafortunados: "En qué mala hora me hice del Barça colega, qué ridículo"; "Un orgullo ser del barsa, pero no este orgullo"; "Llevo 68 años siguiendo al Barcelona, pero esto es la gota que derramo el vaso, no puedo soportar un equipo tan woke y tan sojas" o "que c*** hacéis tío q barbaridad es esa", entre otros.

En qué mala hora me hice del Barça colega, qué ridículо. — Reven (@RevenKV) June 28, 2023

Un orgullo ser del barsa ,pero no este orgullo 😔😔 — Manu😽 (@Manusanchezz23_) June 28, 2023

Q coño hacéis tío q barbaridad es esa — 𝐞𝐥𝐇𝐚𝐬𝐛𝐮𝐥𝐥𝐚𝐌𝐞𝐧 🇪🇦♰ (@lolamentoES) June 28, 2023

No obstante, gran parte de la afición culé ha salido al paso de estos mensajes de odio y repudiaron por completo estos comentarios. Además, aplaudieron el gesto del club catalán con el colectivo: "Por algo somos mès que un club"; "Orgulloso"; "Amo a mi club" o "Més que un club", son algunas de las respuestas de los aficionados.