El dúo mixto que triunfa en la 'sincro': "Que ya dejen participar a los hombres es un gran cambio"

Emma García y Dennis González consiguieron la plata en los recién finalizados Juegos Europeos de Cracovia en el dúo mixto de rutina técnica de natación sincronizada con un ejercicio que rozó la perfección. 216.5867 puntos se llevaron los españoles, solo superados por Italia. Fue la recompensa a dos cortas pero intensas trayectorias que prometen mucho más, con los Juegos de París en el horizonte. En ellos podrán participar hombres por primera vez en la sincro, pero solo en equipos –con un máximo de dos–, no en dúo mixto, donde aún habrá que esperar.

¿Qué se siente al estrenar el medallero español de unos Juegos Europeos?Emma García: Es un honor porque al final una competición así no se produce cada año y no siempre se puede ser los primeros en obtener una medalla para la delegación española. Todo un honor.



Dennis: Ha sido un honor. Hemos luchado por la medalla y está muy bien conseguido todo lo que hemos logrado.

¿Qué se esconde tras una medalla en este deporte?E: Mucho. Muchos entrenamientos, mucho sufrimiento detrás, aunque también obviamente hemos pasado momentos muy buenos. Es el resultado de un recorrido con varias competiciones previas. Es un deporte bastante exigente y le dedicamos muchas horas.



D: Ahora con el nuevo reglamento tienes que llegar a todo superbién y tiene que ser perfecto porque un pequeño error te puede dejar sin medalla. Hay detrás un montonazo de trabajo y muchas horas de entrenamiento.

¿Cuál es el siguiente objetivo tras los Juegos Europeos?D: Ahora tenemos a mediados de junio el Mundial de Fukuoka (Japón), donde lucharemos por las medallas en el dúo mixto técnico, dúo mixto libre y libres. Vamos a por todas.

París 2024 son los primeros JJOO en los que pueden ser elegibles los hombres para competir en artística. ¿Cómo se afronta esta nueva era?

E: Después de tanto tiempo luchando por esto, creo que es algo maravilloso, un gran paso. Que ya dejen participar a los hombres es un gran cambio. Ahora lo próximo es que se incluya el dúo mixto, que ha sido siempre la primera prueba de natación artística en la cual ha podido competir un hombre y puede ser más dinámico y estar muy guay.



D: Yo lo considero como el primer paso para que próximamente en 2028 ver si incluyen el dúo mixto. Ojalá en un futuro, además de los dúos femeninos, también haya mixto, aparte de que los chicos puedan participar en los equipos.

¿Cómo recibió la noticia de que podría cumplir su sueño?D: Cuando me lo dijeron se me vino a la cabeza el objetivo de luchar por estar en el equipo. Es algo muy difícil porque tienes que ser de los ocho mejores de España, tanto de chicas como de chicos. En un dúo mixto sí o sí tiene que haber un chico, pero en el equipo no tiene por qué, tienes que luchar la plaza. Pensé 'buah, tengo la oportunidad al menos de poder participar en unos Juegos Olímpicos'. Al final sigo entrenando en el dúo mixto, pero también pensando en prepararme para posiblemente estar en un equipo.

¿Ha sufrido algún tipo de discriminación por ser hombre en un deporte tradicionalmente femenino?D: Al principio me costó porque ya tenía problemas antes de empezar el deporte en el colegio. Mi madre tenía miedo de que yo practicara la natación básicamente por eso. Dentro del deporte no tuve tantos problemas, más fuera. En realidad, no me afectó mucho porque pasaba totalmente de los comentarios porque, al final, sabía y tenía muy claro lo que tenía.

¿Y le ayudó la natación a salir de ese acoso?D: Sí, este deporte, además de disfrutarlo, me libera de muchos problemas. Me desconecta un montón. Además, tuve que cambiar varias veces de colegio por el mismo problema, pero gracias a la natación me hice mentalmente más fuerte. Y luego, cuando empecé a subir, la gente me reconocía más y fue como cerrar bocas.

En el mundo del deporte no vale solo con la fortaleza física. ¿Cómo se entrena la fortaleza mental?E: Al final en el deporte se hace a medida de ir entrenando, ir compitiendo, aprendiendo cada uno cómo gestionar las emociones, saber controlar el estrés, la presión. También el cansancio porque, quieras o no, es un factor que afecta mucho y tienes que saber gestionarlo. Pero todo esto al final es un aprendizaje que vas consiguiendo a lo largo del camino.



D: Yo recuerdo perfectamente mi primera vez en un campeonato internacional, en el que tan nervioso que se me dormían las manos y los pies antes de salir. Al final con la experiencia poco a poco vas aprendiendo. Además, este año, con el nuevo reglamento, es todo mucho más de cabeza. Tienes que aprenderte todos los movimientos, tienes que cambiar cosas a última hora y tienes que estar muy atento a todo, asique es muy importante.

¿Qué diferencias técnicas hay entre la natación sincronizada de un hombre y la de una mujer?E: Las principales diferencias tienen que mucho que ver con la genética, el resto es trabajarlo.



D: Sobre todo en la fuerza, porque al final es genético y obvio que un hombre tiene más que una mujer. En cambio, ellas tienen más facilidad en la elasticidad, aunque yo por ejemplo en eso no tengo tanta dificultad. Aun así, también pueden destacar los chicos por la elasticidad y las chicas por la fuerza.



¿Cómo fueron sus primeros pasos en este deporte? ¿Tuvieron claro que querían dedicarse a ello?E: Yo empecé con diez años en el club de Sabadell. Me dijeron que había un campus de verano de este deporte, que yo lo desconocía. Me apunté y me gustó mucho. Luego me dijeron que si quería hacerlo durante todo el año y acepté. Y aquí sigo, desde entonces.



D: Yo empecé más tarde, con doce años. Mi madre era entrenadora de natación artística e iba con ella siempre a la piscina. Siempre me metía en la piscina, pero cuando vi a Pau Ribes (pionero en sincronizada masculina) entrenando le dije a mi madre que quería hacerlo. Ella me dijo ‘bueno, venga, prueba. ¿Por qué no?’. Empecé allí con ella, en el Club Natació Rubí y luego me cogieron en el Kallípolis para competiciones nacionales, después estuve en la Blume de Esplugues y ahora ya en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

¿Qué obstáculos han encontrado para llegar hasta aquí?E: A mí lo que más me costó fue mi transición del club a la Blume porque tuve una lesión que no me dejaba estar al 100% de rendimiento. No me podían coger en el Centro de Tecnificación hasta que conseguí recuperarme. Al cabo de un par de años ya conseguí entrar y luego ir al CAR de Sant Cugat.



A parte de eso, cuando me ha tocado nadar en equipo me ha sido difícil la adaptación. Por ejemplo, una vez me llamaron dos semanas antes del Mundial de Budapest para decirme que tenía que nadar con el equipo porque una compañera se había lesionado. El cambio quizá me cuesta un poco más, pero me termino adaptando.

D: Al principio me fue difícil adaptarme a estar en un equipo con chicas, porque a ellas les costaba mucho tener a un chico. Yo creo que era cuestión de que no estaban acostumbradas. Además, en aquella época no estaba normalizado que hubiese chicos en los equipos. Y también me ha sido complejo entender a las mujeres –se ríen ambos- porque a veces son muy complicadas y coordinarme con su manera de ser. Al final ellas tienen costumbres muy diferentes a los chicos, pero siempre se aprende de las chicas y ellas de nosotros.

Emma García Natación artística. 24 años. Sabadell. Es una deportista que compite en natación artística desde los 10 años. Su andadura comenzó en un campus, donde se enamoró del deporte para toda la vida. Cuenta con una amplia experiencia y medallas en el Campeonato Mundial de Natación de 2022 y en los Europeos de 2018 y 2022. Además, en los recientes Juegos Europeos de Cracovia ha conseguido una plata junto a Dennis González.



¿Qué está aprendiendo el uno del otro en esta nueva etapa juntos?E: Yo he realizado un cambio de pareja y al final veo cómo es cada personalidad y me tengo que adaptar un poco. Dennis es una persona con mucha energía. Muchas veces hay que aprender a saber cómo gestionarlo porque no para en todo el día -se ríen ambos durante varios segundos-. Para mí es algo superbueno, pero a veces es para decirle ‘tío, relájate’. Al final creo que es muy positivo, porque debe ser más difícil tener que tirar del carro de una persona más pasiva, aunque todavía no me he visto en la situación. Es muy guay trabajar con él.



D: Con las parejas que he estado, siempre he tenido que estar pendiente de la otra persona. Emma la verdad es que me transmite mucha tranquilidad y confianza durante el ejercicio. También gracias a su experiencia me ayuda mucho a gestionar muchas cosas.

Dennis González Natación artística. 19 años. Barcelona. Es un deportista que compite en natación artística desde los 12 años. Comenzó en el club donde daba clases su madre y entrenaba Pau Ribés, el pionero de este deporte en España. A pesar de su juventud, tiene un amplio palmarés: medallas de oro y plata en campeonatos mundiales en duetos técnicos y libres mixtos entre muchos otros. Sus últimas conquistas han sido en los Juegos Europeos.

¿Qué creen que hace único este deporte?E: La ingravidez es un punto que puede jugar mucho a favor si lo aprovechas. Al final la natación artística es arte. Es la combinación de arte y deporte. Es algo muy completo que otras modalidades no tienen.



D: A diferencia de bailar, en el agua se puede aprovechar mucho más todo. Se puede desarrollar más la parte artística, con las subidas, la música... Se pueden hacer un millón de cosas.