A lo largo de los años, Neymar se ha convertido en uno de los futbolistas más ricos del panorama internacional. Del PSG percibe un salario anual neto de aproximadamente 35 millones de euros, a lo que hay que añadir sus compromisos publicitarios, negocios propios y, ahora, la herencia de un joven brasileño en delicado estado de salud.

Según ha informado el medio Metrópoles, un empresario de 30 años seguidor del futbolista ha tomado la decisión de dejarle todos sus bienes en el testamento, motivado además por los problemas de salud que sufre.

"Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud. No tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca", ha afirmado el joven.

Además, ha explicado el motivo por el que se lo deja al futbolista: "Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día".

El propio joven presentó el documento del testamento, en el que se puede leer fácilmente que deja sus bienes a "Neymar Da Silva Santos Junior", a quien ha intentado enviárselo, pero aún sin éxito.