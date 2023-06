Alba Palacios, primera futbolista trans, responde a Ana Peleteiro: "Es un flaco favor para los derechos humanos"

En las últimas horas, Ana Peleteiro ha desatado la polémica con unas declaraciones sobre los deportistas trans. "Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", afirmó la atleta en una entrevista, lo que ha generado muchas críticas.

Y sobre esas palabras se ha pronunciado Alba Palacios, la primera futbolista trans, que ha asegurado en A diario, de Radio Marca, que "es un flaco favor para los derechos humanos, no solo los de las personas trans".

La deportista, que ahora se encuentra en el Villaviciosa de Odón, afirma que no ha entendido "eso de que solo pueden participar en deportes no profesionales" y le ha lanzado una pregunta a Ana Peleteiro: "¿Cuánto salta una mujer trans?".

Además, ha hecho una pequeña reflexión: "Cuando se habla de las personas trans en el deporte y ves el porcentaje de las personas trans en altas competiciones es ridículo. Es hacer un globo de algo que lo que hace es que si una persona transgénero quiera participar en un deporte se lo nieguen. Dicen directamente que no, sin saber su caso".

Cuando se habla de este asunto, muchas veces se cuestiona si es importante o no el momento en el que se produce la transición. Para Palacios no es determinante. "Conozco a mujeres trans que han transicionado después de la pubertad y las ves y sabes que si se van a poner a jugar al fútbol o al atletismo no van a llegar a niveles de competición", ha dicho.

Para ella eso se traduce en "mucho odio, mucho miedo y cuando hay miedo hay rechazo porque no saben lo que hay". Y, además, sentencia: "Prohibir la competición a las personas trans porque sí me parece una aberración".

Asimismo, sobre su experiencia personal ha afirmado que lleva "seis años compitiendo en el deporte femenino sin ningún tipo de problemas", pero tiene claro cuál es el motivo: "Como no destaco, no pasa nada. Si una persona trans destaca, hay que prohibirla".

Sin embargo, la gente sí que ha cargado contra ella en alguna ocasión. "A principio de temporada vi en redes sociales quejas de que marcaba muchos goles. Y cuando los metía pensaba 'ya verás tú ahora la gente'... No entiendo que a la mínima que destaques un poco aunque sea en cuarta división ya te están machacando", ha contado.