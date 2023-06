Ilia Topuria lanza un mensaje a quienes dudan de su españolidad: "Cualquiera que diga algo..."

Ilia Topuria es un deportista que no pasa desapercibido, y menos después de su aplastante victoria frente a Josh Emmet en UFC Jacksonville. Tan claro y transparente como siempre, en las entrevistas posteriores a la pelea aprovechó para aclarar las dudas de algunos aficionados que cuestionaban su españolidad. Parece ser que a algunas personas el hecho de ser migrante constituye un impedimento para ser español y que las dobles nacionalidades (o identificaciones) hacen que sus neuronas exploten. Como si una persona no pudiera ser, al mismo tiempo, española y georgiana, española y marroquí, española y colombiana o española y nigeriana.

Nacido en Alemania en el seno de una familia georgiana, Topuria pasó su infancia en la ciudad de Halle, hasta que sus padres decidieron retornar a Georgia cuando el deportista tenía siete años. Allí pasó hasta los quince años, tiempo en que sus padres les dejaron con sus abuelos. Fueron años difíciles, como ha recordado Topuria en varias ocasiones. A nadie le gusta separarse de padres. A quienes se meten con quienes han tenido que migrar para mejorar su vida se les suele olvidar lo difíciles que son estos procesos, que pueden forjar personalidades muy duras y resistentes. Lo vemos en Topuria, lo vemos en Francis Ngannou, que se cruzó el estrecho en una patera, y por supuesto lo vemos en Caín Velasquez, Nate Diaz, Tony Ferguson, Valentina Shevchenko, Khamzat Chimaev, Juliana Peña o Glover Teixeira, que llegó a ser deportado de Estados Unidos.

No parece raro que para muchos de estos luchadores, que han pasado por situaciones difíciles y cuyas amistades, familias y afectos se reparten entre distintas partes del globo, la mera pregunta ofenda, porque se están poniendo en duda sus compromisos. Parece que sus vidas, con todas sus complejidades y ambigüedades, no caben en las mentes estrechas. A aquellos que dudan de él, Topuria se lo dejó muy claro con sus declaraciones.

"Yo me siento súper español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos; a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos. Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia, que es de donde viene mi familia. Cualquiera que diga algo acerca de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos", sentenció el luchador.