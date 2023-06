Así quedó el rostro de Josh Emmett después de su derrota frente a Ilia Topuria

Ilia Topuria no deja títere con cabeza a su paso. Ayer en la pelea estelar de UFC Jacksonville Topuria pasó por encima de su rival Josh Emmett. No hubo KO ni sumisión y tal vez esto nos lleve a pensar que la pelea fue más igualada de lo habitual para Topuria. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque el hecho de que no hubiera finalización tuvo una consecuencia clara: Emmett, tuvo que resistir los golpes del luchador hispano-georgiano durante cinco asaltos de cinco minutos. Fueron 25 interminables minutos para el luchador de Phoenix.

Topuria hizo honor a su apodo ‘el Matador’ y embistió una y otra vez sobre el luchador norteamericano. Desde el segundo asalto se pudo observar cómo su rostro se iba llenando de golpes y cortes. Y especialmente su ojo izquierdo, que se fue hinchando sin parar y que sangraba cada vez más. El propio Topuria pensó que el árbitro detendría la pelea por el estado en que se encontraba su rival. Costaba imaginar cómo Emmett podía llegar a ver algo a través de ese ojo.

😱📸 Le avant/après est choquant !



👀 Le visage d’Emmett après 5 rounds face à Topuria ! Il est méconnaissable ! pic.twitter.com/sADmEowu0O — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 24, 2023

En la rueda de prensa después de la pelea, Topuria confesó que “era angustioso seguir dándole en ese ojo, me estaba empezando a dar pena, era como golpearle a una persona que estaba hecho mierda, pero era mi trabajo, es por lo que me pagan”.

El luchador norteamericano demostró porqué era quinto en el ranking de peso pluma de la UFC. Aguantó todo tipo de combinaciones por parte de Topuria. También derribos y low kicks. Nadie sabe cómo Emmett pudo tenerse en pie después de 25 minutos en la jaula contra ‘el Matador’.

“Me siento con dolores en los dedos, pero todo fue por dar. No quiero pensar ni cómo se siente el otro que fue el que recibió todo”, afirmó Topuria. No es de extrañar que hayan conseguido el bonus de Mejor pelea de la noche y su correspondiente bonus de 50.000 dólares.

Es previsible que después de esta apabullante victoria Topuria se cuele en el Top 5 de mejores luchadores de peso pluma de la UFC. Se mantiene invicto y su récord asciende ya a 14 victorias.