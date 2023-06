Marc Márquez correrá en Assen y desmiente los rumores sobre su salida de Honda

Marc Márquez ya está presente en Assen. El ocho veces campeón del mundo ha recibido el 'apto' por parte de los médicos tras su accidente en Sachsenring, aunque al piloto de Cervera le han detectado alguna que otra lesión más de las que había en un principio.

El de Cervera negó además que piense dejar Honda para 2024, pero no fue tan rotundo con 2025, cuando ya no tendrá contrato con HRC.

"Al límite, pero estoy listo. Estaré listo para correr. En Alemania, cuando me caí en el 'warm up', la primera hora, me sentía listo para salir, pero, luego, al pasar las horas, los minutos, cada vez sentía más y más dolor, en el tobillo, en la fractura en el pulgar. También me sentía extraño y con un 'crack' en una costilla. Eso será lo más doloroso durante este fin de semana. Pero intentaremos empezar e ir paso a paso. Veremos. También era importante estar aquí, porque dos de los principales pilotos de Honda están lesionados, como son Mir y Rins, a los que los deseo lo mejor. Honda necesita motos en pista para mejorar para el futuro", afirmó Marc Márquez.

El piloto también explicó cómo se siente después de su última caída. "Te caes y al cabo de las horas, van saliendo los golpes y cada vez hay más y más dolor, pero hemos hecho un gran trabajo estos tres días, con todo el equipo de 'fisios' y todo el equipo médico para tratar de estar aquí en Assen. Se necesita coger información para mejorar el proyecto de cara al futuro. Es cierto que llegamos bastante magullados, aún con el tobillo un poco inflamado. Se ha drenado muy bien, pero aún queda inflamación y dolor. El dedo, con una fractura y lo que más me va a molestar el fin de semana es la costilla, que la tengo fisurada, la segunda, y es una de las cosas que el domingo no se apreció, pero también sentía dolor en la costilla", dijo Marc Márquez.

El español también habló sobre su futuro en la escudería nipona. "Si estoy aquí es porque mi compromiso con Honda es máximo y quiero trabajar con ellos para mejorar para el futuro, para mejorar nuestro proyecto. Estoy aquí para trabajar con ellos", añadió el piloto.

"Por el momento, por supuesto, estoy aquí para trabajar con ellos. Como se ve, trabajar con ellos significa trabajar para el proyecto del año que viene. Este año no nos cambiará mucho la vida, así que el compromiso es máximo", concluyó Márquez

Márquez tiene contrato con Honda hasta 2024, pero 2025 todavía está en el aire e incluso hay rumores sobre que podría salir de la marca nipona al final de esta temporada.