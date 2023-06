Márquez estalla contra Honda en plena ola de rumores sobre su salida a Ducati

El GP de Italia acabó este domingo con la paciencia de Marc Márquez. Una nueva caída le dejó sin opciones en Muguello a falta de 18 vueltas, y el de Cervera no se mordió la lengua a la hora de señalar a los culpables de su mal rendimiento en pista, a su equipo de Honda, contra el que cargó duramente coincidiendo con el clima enrarecido por las corrientes que hablan de un cambio de aires del campeón.

La clave de este año para olvidar, la moto, según indica el propio Márquez: "Fiable o no, segura o no, todo depende de la ambición que tenga el piloto. Y no sólo eso. Yo podría estar del 10 al 15 y acabar todas las carreras y sería una moto fiable, segura. Siempre se quiere más. Y podría estar del 8 al 10, más o menos, siendo una moto fiable y segura, pero acabando a 15 segundos del líder de carrera. Eso es lo que no quiero. Y más cuando en 2021 y 2022 estaba limitado físicamente, era muy fácil acabar las carreras el 10, el 9, el 8 y lo sabía hacer y no pasa nada", comenzó su alegato ante los micrófonos tras la carrera.

"Cuando ves que vienen dos pilotos como Rins y Mir, que eran de los más fiables en la parrilla, que no se caían... Mir, en una temporada se había caído 12 veces, ya lleva 12 este año. Dicen: 'Márquez se cae mucho'. No, todos los pilotos Honda nos caemos mucho. Eso es lo realmente preocupante, lo que tenemos que intentar cambiar de cara a un futuro", justificó el piloto español.

Para el mayor de los Márquez solo hay "dos opciones: o bajar el pistón un poco, porque si no hay muchas opciones de que nos volvamos a lesionar, o seguir evolucionando el proyecto y que lleguen cosas nuevas para estar más cerca de los de delante", indicó resaltando el poco trabajo realizado desde la escudería respecto a la segunda de las opciones.

"Siempre se quiere más y nuestro trabajo en el circuito, tanto mío como el de todo el equipo técnico en el circuito es coger información y pasar ideas y los ingenieros en Japón, que son los que lideran el proyecto (...) Si no se traen cosas nuevas, no se puede probar. Es difícil, a veces, saber qué está pasando en Japón. Lo que llega aquí; lo que no. Desde que hemos empezado la temporada, hemos recibido solo un chasis, no mucho más", espetó a los líderes de su equipo en plena ola de rumores sobre un cambio de aires.

Ducati, una opción de futuro... ¿lejano?

Las últimas informaciones apuntan a que la relación de Márquez con Honda podría estar llegando a un nivel de tensión insoportable, lo que llevaría al piloto a buscar una alternativa para volver a sentirse campeón, algo que podría ofrecerle Ducati, como ya informó Jorge Lorenzo.

No obstante, no parece la opción prioritaria de un Máquez dispuesto a ir más allá para no romper el binomio de éxito formado con Honda. "Los primeros preocupados son Honda, son los primeros interesados en cambiar la situación. Yo les he dicho que mi compromiso es máximo todo este año, todo el que viene para intentar trabajar, intentar seguir evolucionando y darle la vuelta a la situación (...) Yo sigo con la misma mentalidad. En Alemania saldré y otra vez a cuchillo, a ver qué puedo sacar y a exprimir la naranja al máximo", advirtió descartando de un plumazo cambios radicales a final de temporada.