El expiloto Fisichella, sobre Alonso: "Es el compañero más fuerte y difícil contra el que he corrido"

Todo el mundo está rendido a Fernando Alonso. Aficionados, compañeros y viejas glorias alaban la manera en la que el piloto asturiano está compitiendo esta temporada a bordo del Aston Martin. Y ahora ha sido Giancarlo Fisichella, con quien coincidió en Renault, el que ha confesado que sigue viendo en él a un campeón.

El italiano cree que Alonso podría conseguir este año alguna que otra victoria puesto que atraviesa el mejor momento de su carrera, a pesar de que no es tan joven como en las temporadas en las que fue campeón del mundo.

Al expiloto no le ha pillado por sorpresa el gran rendimiento que está teniendo Fernando desde que arrancó el campeonato. "Estoy sorprendido, pero lo sabía. Fernando, a los 42, 43 o incluso a los 44 años puede mantener la misma velocidad. Tiene más experiencia que antes, para mí está en uno de los mejores momentos de su carrera", ha afirmado en Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.

Además, tiene claro que, unido a su gran capacidad para pilotar, este año cuenta con un buen monoplaza, por lo que "puede ganar algunas carreras este año" y le desea "lo mejor".

El italiano conoce bien a Alonso desde que coincidieran en Renault en 2005 y 2006, los años más gloriosos de Fernando en la Fórmula 1. Sobre esas temporadas, Fisichella ha contado que su experiencia propia no fue muy buena por los problemas que tuvo que afrontar.

"Tuve un coche ganador en 2005 y 2006 con Renault. En el primer año, hice la Pole, gané la carrera y pensé que sería mi momento, pero después de ello, tuve algunos problemas mecánicos y técnicos. No sumé suficientes puntos para luchar por el Mundial y cuando pasa eso, tienes que trabajar para el equipo y también para tu compañero", ha explicado.

Su relación entonces ya era muy buena, en parte también porque Fisichella nunca sintió que favoreciesen a Alonso a pesar de que "en el equipo era muy fuerte, con Briatore como mánager y Telefónica como patrocinador".

Además, ahora afirma que "es el compañero más fuerte y difícil contra el que he corrido. Era muy bueno en todas las circunstancias, sobre todo en carrera, muy consistente y centrado, sin errores".