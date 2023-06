El enigmático mensaje de ilusión en Aston Martin: "Piensa que sin ese problema Verstappen habría..."

NurPhoto via Getty Images

Fernando Alonso volvió a alzarse hasta el segundo escalón más alto de la Fórmula 1 en el GP de Canadá después de haber firmado "una carrera muy dura y exigente". Un Gran Premio donde logró su sexto podio en las ocho primeras pruebas del año, es decir, en el 75% de las veces el asturiano consiguió 'tocar plata'.

El GP de Canadá era una carrera donde había ciertas esperanzas de conseguir la ansiada victoria '33' tras las mejoras de Aston Martin en el AMR23, pero no pudo alcanzar a Max Verstappen por ciertos factores. El primero, la lucha con Hamilton por el segundo lugar supuso algunas pérdidas de tiempo, puesto que no pudo adelantar al británico hasta la vuelta 22.

Por otro lado, el factor más importante fue el cambio de estilo en el pilotaje al Lift and Coast, recomendado por su ingeniero de carrera. No obstante, esta técnica supuso que 'el Nano' perdiese uno o dos segundos por vuelta, es decir, si no hubiese utilizado este factor, supuestamente, hubiese finalizado la carrera a tan solo 3,7 segundos del líder, pura matemática.

Una radio para tener esperanza y creer que la victoria de Fernando Alonso está cada día más cerca 😍pic.twitter.com/IMlIv0Ky6K — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2023

Por ello, Fernando Alonso no pudo alcanzar a un Verstappen que conseguiría su sexta victoria de la temporada, pero sí quedó un cierto resquemor tras perder una oportunidad única: "Buen trabajo, colega. Sabemos que has tenido un pequeño problema, pero has hecho un gran trabajo. Piensa que sin ese problema Verstappen habría...", recalcó la radio del asturiano justo al finalizar la carrera. Un enigmático mensaje que da pie a la imaginación y al optimismo para las próximas pruebas del campeonato.

"Lo sé, lo sé. No quería decir nada. Bien hecho, chicos. Estoy contento. Estoy contento. Lo hemos dado todo otra vez. Geniales pit stops", contestó un Alonso que hubo momentos de carrera donde consiguió recortar distancia con el neerlandés Max.

En su vigésima temporada en la Fórmula 1, el asturiano, de 41 años de edad, está cada vez más cerca la ansiada victoria '33' y, quizás, la clave fue lo señalado por su ingeniero en la radio del equipo: "El coche se sentía bien y seguí las instrucciones que me daban... Ojalá quiera decir esto que tenemos más ritmo y que en las próximas carreras podamos apretarle aún más", finalizó un orgulloso Fernando.