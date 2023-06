Alonso renueva la ilusión por la 33 tras Canadá: "Tengo muchas ganas de ganar una carrera, todavía habrá oportunidades"

NurPhoto via Getty Images

Aunque la victoria en el Gran Premio de Canadá fue para Max Verstappen, como empieza a ser hábito y vicio esta temporada, los auténticos ganadores fueron sus inmediatos perseguidores: Lewis Hamilton con el Mercedes en menor medida, y sobre todo Fernando Alonso con su Aston Martin.

Puede sonar a excusa, pero todo tiene su contexto. Red Bull ha firmado el mejor arranque de la era híbrida, mejorando los números de aquel Mercedes imparable de Hamilton, y el RB19 en manos de Verstappen parecía que no iba a tener rival esta temporada, que es lo peor. De hecho, siguen sin tenerlo, y todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero la carrera en Montreal demostró que algo está cambiando.

Fernando Alonso fue segundo después de una batalla preciosa con Hamilton, pero imponiendo un ritmo endiablado gracias a las evoluciones del AMR23, que demostraron ser auténticas mejoras. Y, gracias a eso, finalizó a menos de nueve segundos de Verstappen, un logro inédito en este Mundial. A pesar de haber tenido que gestionar combustible y frenos durante la carrera, perdiendo mucho tiempo... La distancia por fin ha dejado de ser sideral, cada vez está más cerca.

Una radio para tener esperanza y creer que la victoria de Fernando Alonso está cada día más cerca 😍pic.twitter.com/IMlIv0Ky6K — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2023 undefined

Por eso el piloto asturiano está exultante. Son cinco podios en siete carreras, y el prototipo de su AMR23 que tan buen rendimiento comenzó dando está creciendo en la dirección adecuada. Se está divirtiendo, está muy cómodo en su actual ecosistema, y se nota: "Todo está bien. No puedo pensar en ningún otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta confianza con el equipo".

"Es un proyecto a medio plazo. No sé hasta cuándo seguiré conduciendo, pero tengo siempre en mente que seguiré conduciendo mientras conduzca rápido y me divierta. Entonces, ¿por qué debería parar?" declaró el bicampeón mundial al finalizar la carrera en el circuito canadiense Gilles Villeneuve. Tiene cuerda para rato, el colmillo cada vez más retorcido, y los ojos inyectados en sangre. Está listo para lograr la 33.

"Hoy pensé que podría ser posible ganar si Max hubiese cometido un error, porque se suelen cometen errores. Aun así, el coche va en la dirección correcta, todavía habrá oportunidades. Estoy disfrutando mucho en este momento. Hay más por venir, tengo muchas ganas de ganar una carrera" finalizó un Alonso más ambicioso, concentrado y motivado que nunca, cuya pasión por el 'Gran Circo' no para de crecer.

Además, en su misma línea pero con un enfoque más prudente, Mike Krack potenció ese mensaje optimista de su principal piloto: "Creo que estamos en nuestro proceso de aprendizaje y el equipo está creciendo. Discutimos eso con los problemas de estrategia después de Mónaco. Tenemos que desarrollar nuestra autoconfianza, y eso solo es posible, cuando tienes estas historias de éxito.

"No puedes mirar hacia atrás, porque entonces todos estarían en modo defensivo todo el tiempo. Ese no es nuestro lema y no es nuestro enfoque. Solo queremos seguir adelante y solo miramos hacia adelante" ratificó tras el GP de Canadá el director de equipo de Aston Martin, que vivió un gran domingo con el segundo puesto de Alonso y el noveno de un Stroll que salía decimosexto.