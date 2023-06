La 'bebé del diablo' se libra de la cárcel después de ser condenada por acoso contra varios jugadores de la Premier

Orla Melissa Sloan, la influencer de Instagram acusada de acosar a Mason Mount después de pasar con el joven centrocampista inglés una noche de intimidad, así como a otras estrellas de la Premier League, y del Chelsea más concretamente (Ben Chilwell y el canterano Billy Gilmour, desde 2022 en el Brighton) evitará finalmente la cárcel, tras ser condenada a una sentencia de prisión suspendida de 12 semanas.

La autodenominada "bebé del diablo" comenzó esa espiral acosadora con Mason Mount, como decimos, después de mantener ambos relaciones sexuales de forma casual y completamente aislada una noche en una fiesta del futbolista. A partir de entonces, mantuvieron el contacto varios meses, hasta el que el futbolista decidió cortar la comunicación entre ambos.

Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, porque Orla Sloan no cejó en su empeño de seguir contactando a Mount. Tal alcanzó a ser su fijación, que la influencer llegó a cambiar de número de teléfono hasta en 21 ocasiones para poder seguir perpetrando su acoso contra un Mount que la tenía por supuesto bloqueada. Una obsesión enfermiza además de cara, porque para costearse las nuevas tarjetas SIM, la joven tuvo incluso que llegar al extremo de pasar hambre y dejar de comprar comida.

"Hubo comunicación entre ellos durante seis meses, después de lo cual el señor Mount decidió que la relación no iba a progresar a nada más y decidió terminar el contacto con la acusada. Después de esto fue sometido a un bombardeo de mensajes", expuso la fiscalía en el juicio, donde Sloan admitió un cargo de acoso sin violencia contra Chilwell y dos de acoso relacionados con Mount y Gilmour.

"Ella sabe dónde vivo y dónde entreno. Me preocupa que, como no puede ponerse en contacto conmigo, pueda aparecer en mi centro de entrenamiento" explicó Mason Mount durante el proceso judicial. Sin embargo, como hemos visto, Mount no fue la única víctima del 'bebé del diablo', que no ingresará en prisión pese a ser condenada.

El caso de Billy Gilmour, centrocampista escocés del Brighton & Hove Albion y canterano del Chelsea, sufrió un destino parecido al de Mount durante unos meses también. De hecho, el internacional con Escocia llegó a confesar que tenía que tomar pastillas para dormir después de sufrir el acoso de Orla Sloan, la joven 'instagramer' de 22 años.

Siguiendo el 'modus operandi' de Orla Sloan, Gilmour y ella se conocieron en una fiesta en casa de Chilwell, y a partir de ese momento inició su campaña de acoso, catalogada de "aterradora" por parte de los jóvenes futbolistas afectados. Billy Gilmour, además, le llegó a trasladar su preocupación al Brighton, que no dudó en reforzar las medidas de seguridad en torno a sus jugadores.

"Esto ha tenido un impacto muy negativo en mí y en mi rendimiento en el campo. No he podido dormir y he tenido que recurrir a tomar somníferos", reconoció Billy Gilmour en declaraciones durante el juicio, donde indicó los comienzos de su relación con Orla Sloan: "Fue una persona que conocí una vez por un período muy breve de tiempo".

No obstante, fue el tiempo suficiente para que Sloan traumatizase a Gilmour con sus constantes avalanchas de mensajes, en los que incluso le insinuó falsamente al futbolista haberse quedado embarazada de él: "El cambio de tono en sus mensajes para tratar de llamar mi atención fue particularmente preocupante. Los ataques de Orla han dañado relaciones y amistades que ya tenía".