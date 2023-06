Horario del Real Madrid - Barça de la final de la Liga Endesa: dónde ver en directo online y por TV desde España

El Real Madrid recibe este martes en el WiZink Center al Barça en el que será el tercer partido de la serie de cinco de la final de la Liga Endesa. Y lo hace acuciado por la necesidad, porque ha perdido los dos primeros partidos en el Palau blaugrana; y muy enfadado, porque la segunda derrota fue por la mínima y después de varias polémicas arbitrales.

Si los merengues quieren coronar la temporada como campeones de la ACB además de como campeones de la Euroliga, deberán apelar a la épica, aunque no es un guion en el que se sientan incómodos. Sin embargo, se trata de un Barça hipermotivado y con la confianza a tope después de perder aquel clásico en la Final Four de la Copa de Europa. Además, querrán regalar a Mirotic un último trofeo antes de su marcha del club culé, y no ha sitio mejor que la cancha de su eterno rival.

El tercer partido de la serie final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barça tendrá lugar este martes a las 21.00 horas en el WiZink Center madrileño. El choque podrá verse en directo a través de Movistar +, en sus canales #Vamos y Movistar Deportes, y podrá seguirse a través de la web de 20 Minutos en directo.