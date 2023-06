José María García nunca ha dejado títere con cabeza, y su última entrevista para promocionar su nuevo documental, Supergarcía, no fue menos. El periodista deportivo aseguró que el filial del Real Madrid se habría "vendido" en un partido ante el Almería cuando Lorenzo Sanz era presidente de la entidad. Una acusación que no ha caído en saco roto.

La familia del expresidente madridista ha estallado ante las declaraciones de García y ha anunciado este martes en un comunicado publicado por Fernando Sanz, hijo del mandatario blanco, que emprenderá acciones legales contra él para defender el honor de Lorenzo Sanz.

"Con relación a las declaraciones vertidas por el periodista D. José María García Pérez, recogidas por diferentes medios, negamos categóricamente las mismas, siendo absolutamente tendenciosas y falsas, por lo que pueden constituir delitos contra el honor menoscabando la dignidad y el prestigio de las personas que menciona, y la memoria de nuestro padre y el Club al que tan lealmente sirvió", avisa el texto.

Con relación a los comentarios vertidos por el periodista José María García, la familia hemos decidido: pic.twitter.com/cbN1bi9maW — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) June 13, 2023

De esta manera, considerando las palabras del periodista "un conjunto de calumnias e injurias" en el que "se nos implica directa y personalmente en relación con entregas de dinero, faltando también al derecho a la verdad y a la buena reputación e imputando hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de delito", han decidido iniciar "acciones legales para restablecer la verdad, nuestro honor y el de nuestro fallecido padre y la del Club que con tanto orgullo presidió", concluye.

Lorenzo Sanz hijo, exjugador del Real Madrid de Baloncesto, ha compartido este miércoles la "rectificación de José María García" respecto a la acusación a la familia del expresidente blanco. En el audio, el periodista se disculpa con los Sanz y explica que, "no acertadamente, me referí a los hijos de Lorenzo Sanz y al propio Lorenzo Sanz, cuando la realidad es que la familia Sanz nada ha tenido que ver".

Aquí podéis escuchar el audio con la rectificación de García. Y ahora todos esos periodistas y listillos de las redes sociales que se han hecho eco de esa mentira que van a hacer?? pic.twitter.com/QMAre5mv2J — lorenzo sanz (@lsanz19) June 14, 2023

Las palabras de García

Las declaraciones a las que la familia Sanz se refiere en su comunicado son aquellas en las que García revelaba las "dos noticias que no he querido dar y no voy a dar", aunque "no están en la caja fuerte". En dicha "caja fuerte", el periodista aseguraba tener "la película de un partido en el estadio Santiago Bernabéu que se vendió, y que los que trajeron y se llevaron el dinero eran los hijos del presidente".

Sin explicar por qué no lo había denunciado hasta ahora, a pesar de que en su día lanzó la misma acusación, García aclaró que no se refería al presidente actual, si no "al de aquella época", Lorenzo Sanz: "El Real Madrid se vende. No era el Real Madrid. Era el segundo equipo, el Castilla. Siendo presidente don Lorenzo Sanz, que en paz descanse".