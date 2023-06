El bombazo de José María García: "El Real Madrid se vende..."

En plena promoción de su documental 'Supergarcía', el periodista deportivo José María García pasó ayer por los micrófonos de la Cope para dar una entrevista más que jugosa. Durante todas estas semanas, García ha contado que guarda en su caja fuerte dos secretos que harían "temblar los cimientos del deporte", según sus propias palabras. Bien, pues parece que uno afecta al Real Madrid.

"Esas dos noticias que no he querido dar y no voy a dar no están en la caja fuerte. No hace falta que estén en la caja fuerte. En esa caja fuerte hay una cinta grande grandísima con toda la película de un partido en el estadio Santiago Bernabéu que se vendió, y que los que trajeron y se llevaron el dinero eran los hijos del presidente".

Cuando Carlos Herrera le preguntó si estaba hablando de Florentino Pérez, este lo negó y señaló a Lorenzo Sanz y al equipo filial madridista: "El Real Madrid se vende. No era el Real Madrid. Era el segundo equipo del Real Madrid, el Castilla. Siendo presidente Don Lorenzo Sanz, que en paz descanse".

García también quiso hablar de su relación con Silvio Berlusconi, fallecido este lunes y arquitecto del gran Milán que frustró al Real Madrid: "Fui amigo de Berlusconi. Viví muy de cerca con él, incluso hemos tenido reuniones. Yo estuve en una reunión con Berlusconi y Ramón Mendoza. Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos que no podían hacer nada y que iban a acabar con ellos si persistían. Y no acabó con ellos. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil. No listo, pero sí hábil".