Aitor Ruibal se reivindica tras los insultos homófobos: "Me da igual lo que piense la gente: si le gusta, bien, si no, también"

En los últimos días, Aitor Ruibal y Borja Iglesias han ganado más protagonismo del habitual después de ser víctimas y responder a unos injustificados y deleznables ataques homófobos en su contra en redes sociales. A ambos jugadores les gusta la moda, y quisieron asistir a la boda de un empleado del cuerpo técnico del Betis con un 'look' original y atrevido que incluía pendientes y un bolso.

Nada fuera de lo común, y menos en pleno siglo XXI. La moda no entiende de géneros ni sexos, y así la entienden ambos futbolistas béticos a pesar de la intolerancia de algunos. En el caso de Ruibal, además, no es la primera vez que debe lidiar con situaciones así. Ya le pasó al jugador catalán hace pocos meses, cuando tuvo que dar explicaciones por haberse pintado las uñas.

Ahora, en una entrevista concedida a Club del Futbolista (una agencia de marketing), Ruibal ha querido reivindicarse y sacar a relucir su personalidad y sus ideas, y ha dejado claro que no se va a dejar amedrentar por nadie y que vivirá y vestirá como le apetezca en cada momento, sin importarle lo que piense la gente.

"Lo primero es que lo hago porque me gusta. Me da igual lo que piense la gente: si le gusta, bien, si no, también. Desde que he empezado a hacerlo veo, además, que tiene motivos muy buenos que me alegran, y si encima de hacerlo porque me gusta se critica menos a la gente que lo hace pues mucho mejor. Ver a niños pequeños que también se pinten las uñas y no tengan miedo a sufrir bullying o a cualquier cosa es algo que te impacta" aclaró el bético sobre sus gustos a la hora de vestir.

Unos gustos que, además, potencia siempre que puede, probando todo tipo de prendas imposibles para las que "no hay límite ahora mismo" a nivel de atrevimiento y extravagancia: "La verdad es que estoy aprendiendo mucho de la moda, me interesa muchísimo, me encantaría dedicarme a ello en un futuro. Me apasiona".

Además, el centrocampista señaló cuál es su inspiración a la hora de escoger o comprarse ropa, y después para combinar y vestirse: "Hay muchas marcas que me gustan, pero algo que me impresiona es ver cómo llegan a los estadios los jugadores de la NBA, me apasiona el flow que llevan y lo diferente que es aquello a esto".