La tremenda discusión entre Gerard Romero y Siro López por la reunión entre el padre de Messi y Laporta: "No me toques los c..."

El futuro de Leo Messi sigue estando en el aire y es uno de los principales temas de conversación en el mundo del fútbol. Gerard Romero, periodista deportivo, realizó un seguimiento en su canal de Twitch (Jijantes) durante este pasado lunes de la reunión que mantuvieron Jorge Messi, padre del jugador, y Joan Laporta, presidente del Barça, en la Ciudad Condal.

Un sinfín de periodistas deportivos y aficionados al fútbol se hicieron eco de este hecho y opinaron sobre el supuesto futuro de la estrella argentina. Siro López, en un directo de Twitch junto con Ibai, Spursito y el propio Romero, dio su punto de vista sobre la situación: "Yo creo que Messi no va a venir, lo de hoy ha sido un paripé", comentó.

El comentario no le gustó nada a un Gerard que no tardó en responder ante "tal ataque" que, según él, había realizado a su trabajo: "No estoy para aguantar al abuelo (haciendo referencia a Siro). No me toques los cojones que me voy rápido. Respeta el trabajo de la gente. Estoy hasta la p****, no puede ser", añadió.

"El problema de este asunto es que no tenéis ni p*** idea de nada", respondió Romero a un Siro que no le parecía lógico la ubicación donde se habían reunido el padre de Messi y Laporta (despacho del presidente). "Estas cosas las veo porque estoy en la calle, tú estas en tu casa y no puedes verlo. Van al domicilio privado de Joan. Los de Arabia, con esta noticia, están que 'trinan', finalizó Gerard. El posible regreso de Messi al Barça es una incógnita por resolver.