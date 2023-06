La sorprendente respuesta de Hamilton sobre un posible tercer título de Fernando Alonso

La temporada de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 parece que ha sufrido una transformación positiva a raíz de los nuevos cambios producidos en Mercedes. El inglés, tras su segundo puesto en el GP de Barcelona, habló sobre la mejoría del monoplaza y de un posible tercer título de Fernando Alonso: "Potencialmente, sí".

El gran arranque del asturiano en el Mundial de la F1 no ha pasado desapercibido para nadie. Hamilton, antiguo compañero del 'Nano', se ha mojado sobre un hipotético título a corto plazo de Fernando: "Potencialmente, sí", recalcó con rotundidad el británico.

Además, habló sobre la posibilidad de volver a compartir garaje con el asturiano, como ocurrió en 2007 en McLaren: "No creo que eso suceda. Si se alinean los planetas, no tendría ningún problema en hacerlo, pero no creo que pase". añadió.

Lewis también se atrevió a dar una nota sobre su monoplaza y de su participación, hasta el momento, en el Campeonato Mundial: "Al W14 le pongo un 4. Para mí, un 7 u 8". Asimismo, recalcó con total seguridad que está muy lejos de empatar en Mundiales con Michael Schumacher: "¿El octavo? No, por ahora, no".

Rumores de salida

El siete veces campeón de la Fórmula 1 ha sido relacionado con Ferrari en las últimas fechas. No obstante, el inglés ha zanjado cualquier tipo de rumor o duda y admitió que no hay nada con la escudería italiana: "Nunca fue mi sueño fichar por Ferrari. Entiendo que cualquier piloto vea el coche rojo y diga que es un equipo icónico. Los rumores suelen pasar cuando estás en negociaciones, pero creo que también es positivo", finalizó el británico.