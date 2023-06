UFC Vegas 74: cuáles deberían ser las próximas peleas

Uno de los momentos más interesantes de UFC es cuando Joe Rogan (o Daniel Cormier) coge el micro después de una pelea y pregunta al vencedor: ¿a quién quieres ahora? Ahí se desata un universo de posibilidades en el que el entrevistado, bien cargado de adrenalina y queriendo prosperar en la organización, siempre responde que quiere un rival bien ranqueado (a poder ser el campeón). A partir de ahí comienza el trabajo de los emparejadores de UFC y de los propios periodistas, que nos preguntamos cuál debería ser el siguiente pasó lógico en la carrera de los deportistas. Hagamos lo propio con UFC Vegas 74: ¿con quién deberían pelear los principales protagonistas?

Amir Albazi

La justicia nos pide empezar por Kara-France, pero Amir Albazi fue considerado ganador por dos de los tres jueces así que no se hable más. Empecemos por el iraquí. Albazi obtuvo una victoria que fue de todo menos dominante, pero lo que sí hizo fue plantar cara a la élite de la división. Esto quiere decir que su nivel es muy parejo al de los tres primeros y que puede postularse como un aspirante al título. Eso sí, para ello tendrá que hacer alguna pelea adicional y demostrar que puede dar más de sí de lo que vimos el sábado, donde no brilló ni con su lucha ni con su golpeo. Una buena idea sería que peleara con Brandon Royval, el número cuatro de la división y que el ganador pudiera retar a Brandon Moreno (si es que este gana en julio a Alexandre Pantoja).

Kara-France

Puede que el neozelandés perdiera a los ojos de dos de los jueces, pero no para gran parte del público. Esto es bueno de cara UFC, que es probable que le busque una pelea que no le devalúe. Dicho esto, Matheus Nicolau y Alex Perez (quinto y sexto de la división del peso mosca) vienen de sendas derrotas y podrían ser buenos rivales pero, si UFC quiere mantener el brillo de Kara-France, lo mejor es que lo enfrente con Deiveson Figueiredo, que aunque también viene de perder tiene mucho más nombre (es el ex campeón). Otra opción sería pelear con el perdedor de la contienda por el título entre Brandon Moreno y Alexandre Pantoja, aunque no está muy claro que a UFC le interesara cruzar de nuevo a Moreno con Kara-France. En cualquier caso, esperamos que en su próxima velada demuestre que no es solo un contragolpeador y que puede ir hacia adelante, como hizo en el quinto asalto frente a Albazi.

Alex Caceres

Caceres hizo una buena pelea contra Pineda y ambos nos dieron un gran espectáculo, pero el estadounidense lo pasó mal en algunos momentos del pleito. De hecho, un Pineda con más cardio podría haberle complicado más el tercer asalto y quizás las cosas habrían sido diferentes. Esto quiere decir que Caceres está en un buen momento pero tiene problemas para dominar una pelea completa. En cualquier caso, el estadounidense brilló con su kick boxing así que una buena idea sería que se enfrentara con Edson Barboza (un veterano de la división y uno de los más temidos pateadores). Desde ahí podría intentar escalar.