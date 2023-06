Predicciones para UFC Vegas 74: quiénes son los favoritos en las peleas más importantes

Una vez más, si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará en la nueva velada de UFC? Esta es una pregunta que a todos los aficionados a las artes marciales mixtas nos ronda la cabeza cada fin de semana. Los luchadores y las luchadoras se juegan tanto en cada evento que es imposible no darle una pensada. Por ello, en cada velada de UFC nos hemos propuesto echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir lo que puede pasar en las peleas más importantes, que en este caso nos lleva a UFC Vegas 74. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Kai Kara-France vs. Amir Albazi

En esta ocasión no nos ponemos de acuerdo. Pablo Ortin apuesta por Albazi, un valor emergente dentro de la UFC que viene de cuatro victorias consecutivas en el peso mosca, con dos sumisiones y un KO. Es verdad que, además, Kara-France viene de una derrota nocaut, pero esta vino contra Brandon Moreno, actual campeón de la división que está en estado de gracia. Si no tenemos en cuenta esa derrota, el neozelandés viene de ganar a Askarov y a Cody Garbrandt, algo que le da un plus de experiencia en peleas del más alto nivel. Si Kara-France recupera su mejor versión, esta pelea debería llevársela por KO y, si no, Pablo Ortín se llevará la razón.

Alex Caceres vs. Daniel Pineda

En esta ocasión no tenemos dudas. Puede que a Pineda le pese la mano y sea capaz de colocar auténticas bombas y puede que tenga un “low kick” (patada baja) demoledor, pero ante un rival que controla muy bien los movimientos laterales va a tener serios problemas para capitalizar esta brutalidad. Lo más probable es que Caceres encuentre un ángulo por el que poder colocar un contraataque y apagar las luces de Pineda. Alex Caceres por KO.

Tim Elliott vs. Victor Altamirano

Altamirano ha basado sus victorias en un buen mentón y un cierto nivel de “wrestling”, pero nunca ha brillado con su golpeo (“striking”). En otras ocasiones esto le ha bastado para ganar pero no parece que sea suficiente para doblegar a Tim Elliott, que debería llevarse al menos la decisión.