Mestalla se vuelca con Diakhaby y el francés pasa de la pancarta contra el racismo

El Estadio de Mestalla se volcó este domingo con Mouctar Diakhaby, uno de los protagonistas del 'caso Vinícius', en una jornada clave tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, tanto por el duelo crucial por el descenso ante el Espanyol, como por la imagen de la grada Mario Kempes vacía como resultado del castigo al club che por los gritos racistas en el duelo contra el Real Madrid.

Los gestos reivindicativos comenzaron desde los primeros minutos de esta jornada 37 de LaLiga en el feudo valencianista, engalanado con un escudo gigante y grandes banderas para la salida de los futbolistas, un mensaje de unidad en momentos duros para una institución muy señalada.

A ello le siguió una atronadora ovación dirigida a Diakhaby, de nuevo lejos de la pancarta contra el racismo desplegada en los instantes iniciales, un gesto contra una campaña de la que no se siente partícipe después del aislamiento de su caso racista sufrido ante el Cádiz en 2021. El galo ha renunciado a salir en las dos últimas fotos contra el racismo.

Toda una serie de reivindicaciones vividas con algo más de silencio debido al cierre de la grada Mario Kempes decretado por competición como castigo por lo ocurrido en el duelo del Valencia ante el Real Madrid con Vinícius como protagonista. En sus asientos descansaban cientos de bufandas y banderas en representación de los que no pudieron ocupar sus huecos.

"Hoy la Grada de Animación no estará vacía. Vuestras bufandas y banderas están con nosotros", escribió el club en sus redes sociales en referencia a esa parte del estadio en la que apareció también una pancarta con el mensaje "Respect for our fans".

Un recibimiento de 'final'

Antes de que el balón comenzara a rodar en Mestalla, miles de aficionados se congregaron en las inmediaciones del estadio para dar un recibimiento épico a los jugadores, un gesto de cariño antes de un duelo épico ante el Espanyol que puede significar la salvación.