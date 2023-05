Rodrigo Germade, piragüista español: "La gente solo se fija en los Juegos, pero la preparación es muy exigente"

Rodrigo Germade, piragüista español, ya se prepara con la mente puesta en su objetivo primordial, los Juegos Olímpicos de París en 2024. Germade, en un acto del Comité Olímpico Español y Acciona para promover un modelo sostenible para luchar contra el consumo de agua, ha hablado para 20 Minutos sobre sus inicios, las primeras medallas, los Juegos de París y de una posible retirada, entre otros temas.

¿Cómo fueron sus inicios? ¿Por qué piragüismo y no una pelota de fútbol?En mi pueblo, afortunadamente, había muchas posibilidades de practicar deporte. Hay muchos clubes: balonmano, vela, fútbol, baloncesto, piragüismo… era muy inquieto y realicé varios deportes. Finalmente, me decanté por el piragüismo.

¿Cómo recuerda sus primeras medallas en su segunda temporada junior?Con mucha cariño e ilusión. Es algo que no terminas de creer hasta que ocurre. Es el shock de ganar y decir que soy medallista. Fue en un barco de equipo con Otero. Competíamos en el K2 y lo hacíamos de forma fantástica. Tengo recuerdos muy bonitos de esa época.

¿Cómo recuerda el momento de la plata olímpica?Muy feliz, pero a la vez tenía una espinita porque nos habían ganado por nada… y duele mucho. Minutos después te das cuenta en lo que has trabajado para conseguir un resultado que llevabas imaginando durante años. A veces se gana y otras se pierde, es deporte. Con un cariño tremendo recuerdo ese momento.

¿Qué cree que faltó en esos últimos metros para conseguir el oro?La verdad es que no se que decirte, lo hemos pensado mucho… pero creo que hicimos un buen trabajo, planteamos y ejecutamos todo lo que teníamos planeado. Quizás fueron más inteligentes y consiguieron manejar la carrera con un poco más de eficiencia. Esa pequeña diferencia se notó.

¿Cómo es la preparación?Es muy exigente. La gente solo se fija en el año de los Juegos, pero esto es un camino de cuatro años. En este caso, por la pandemia se redujo a tres y nos ha venido muy bien. Es un camino que pasas por muchas fases y etapas, no todo es un camino de rosas. Tenemos que lidiar con muchas cosas. Al final estamos en un buen punto, haciendo las cosas bien y alcanzando la recta final. Hay muchas posibilidades de alcanzar lo máximo…

¿Un deseo? Si te lo digo no se cumple… (risas). Conseguir las dos medallas (K2 y K4) en los Juegos Olímpicos del próximo año. Sería sin duda el mejor de los sueños.

¿Ha pensado en una futura retirada?Ahora mismo no me he planteado nada de eso. Estamos en un momento idílico. Vamos a seguir pensando en lo deportivo, al menos, por ahora.